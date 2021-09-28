Электромобили и гибриды в Европе по продажам впервые обогнали дизельные автомобили

В августе 2021 года электромобилям и подключаемым гибридам в Европе удалось занять 21% рынка новых автомобилей, опередив дизельные машины, продажи которых составили 20 процентов от общего числа проданных авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на JATO.

Август 2021 года стал первым месяцем, когда электрические и подключаемые к сети гибридные автомобили продавались лучше, чем дизельные. Что касается бензиновых автомобилей, то они по-прежнему составляют наибольшую долю европейских продаж – 56%.

С января по август 2021 года электромобили и плагин-гибриды разошлись в Европе тиражом 1,32 миллиона единиц по сравнению со скромными 158 300 экземплярами за тот же период 2020 года. Среди электромобилей лидером по продажам является Volkswagen ID.3, на втором месте – Tesla Model 3, а на третьем – Volkswagen ID.4.

Среди подключаемых гибридов лидирует кроссовер Ford Kuga, также в тройке лидеров по продажам гибридные Mercedes GLC и BMW 3-Series PHEV. Общий объем рынка с января по август 2021 года в Европе составил 8 095 419 зарегистрированных автомобилей, за аналогичный период прошлого года было продано 7 192 839 машин.

Dacia Sandero остается самым продаваемым автомобилем в Европе второй месяц подряд, на втором месте – Volkswagen Golf. Toyota Yaris, Dacia Duster и Volkswagen T-Roc замыкают пятерку лидеров по продажам. Удивительно, но долгожитель рынка, компактный Fiat 500, занимает шестое место в европейских продажах.

Напомним, рамные пикапы и внедорожники Toyota получат единую платформу. В Toyota подтвердили, что новые поколения рамных Tacoma, 4Runner, Hilux и Fortuner унифицируют.

Также сообщалось, что Mercedes-Benz и концерн Stellantis будут совместно выпускать батареи для электромобилей. Совместное предприятие ACC (Automotive Cells Company) ранее было создано концерном Stellantis совместно с TotalEnergies.