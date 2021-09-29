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BMW відмовляється припиняти виробництво двигунів внутрішнього згоряння

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Середа 29 вересня 2021 09:05
BMW відмовляється припиняти виробництво двигунів внутрішнього згоряння Фото: BMW M5 CS (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Частіше ніж раз на місяць той, або інший автовиробник оголошує про плани переходу на випуск виключно електромобілів до якоїсь конкретної дати. Багато думок і стратегій сходяться на 2030 році. BMW не наслідує їхній приклад і не поспішає робити гучних заяв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AutoNews.

Керівник розробки BMW Френк Вебер пояснив, чому компанія постарається продовжити життя ДВС. "Для реалізації Концепції електричної мобільності питання не в тому, коли припиняти випуск автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. А в тому, чи дійсно ми готові до електромобілів? Йдеться про зарядну інфраструктуру, поновлювані джерела енергії. Люди готові? Упевнений, що ні", - сказав Вебер.

Вебер також анонсував роботи BMW над майбутніми нормами викидів Євро-7. Компанія має намір отримати максимальну віддачу від своїх двигунів внутрішнього згоряння, щоб всі без винятку двигуни відповідали новим суворим вимогам. Топ-менеджер також додав, що до кінця цього десятиліття найімовірніше інвестиції в ДВС припиняться. Але про закінчення їх випуску говорити поки рано.

Раніше ми писали, що новий Jeep Grand Cherokee вперше стане гібридом. Офіційний світовий дебют запланований на ранок 29 вересня.

Також повідомлялося, що електромобілі та гібриди в Європі з продажу вперше обігнали дизельні автомобілі. Що стосується бензинових автомобілів, то вони як і раніше становлять найбільшу частку європейських продажів.

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