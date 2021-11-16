Для бездорожья и не для всех рынков: представлен новый кроссовер Mazda CX-50

Mazda представила новый кроссовер CX-50, который присоединяется к расширяющейся модельной линейке. Новинка будет производиться на новом совместном заводе Mazda и Toyota в Хантсвилле, штат Алабама.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Mazda.

Производство CX-50 начнется в начале 2022 года. В следующем же году CX-50 появится в салонах дилеров. Как и CX-5, новый CX-50 оснащен 2,5-литровым бензиновым четырехцилиндровым двигателем. Изначально для автомобиля будет предложено два двигателя.

Но вскоре стоит ждать появления и гибридных версий. В CX-5 атмосферный 2,5-литровый двигатель Skyactiv-G выдает 187 л.с. и 252 Нм максимального крутящего момента. Skyactiv-G 2.5 Turbo с турбонаддувом развивает 250 л.с. и 434 Нм.

Кроссовер оснащен системой полного привода уже в стандартной комплектации. Mazda предлагает свои технологии i-Activ All-Wheel Drive и Intelligent Drive Select в стандартной комплектации CX-50. Новинка также получила увеличенный дорожный просвет в сравнении с СХ-5. Заявленный клиренс – 220 мм.

В салоне автомобиля угадываются органы управления и элементы дизайна от других моделей марки. Салон весь сосредоточен на водителе. По мнению представителей компании, это создает чувство вовлеченности и связи с машиной. Хотя CX-50 производится на том же заводе в Алабаме, что и Toyota Corolla Cross, Mazda заявляет, что эти автомобили существенно отличаются.

"Платформа и основные компоненты каждого автомобиля уникальны", - комментируют работу совместного предприятия в Mazda. "И Toyota, и Mazda несут ответственность за поиск и закупку собственных компонентов, но некоторые материалы используются совместно, чтобы максимально использовать возможности совместного предприятия".

Ожидается, что цены и технические характеристики будут обнародованы ближе к выходу CX-50 на рынок.

Ранее мы писали, что MG показал новый кроссовер One. Новинка представлена сразу в двух вариантах.

Также сообщалось, что General Motors построит на базе Hummer электрическую боевую машину для Пентагона. Главным преимуществом новинки станет бесшумность.