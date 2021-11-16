Для бездоріжжя і не для всіх ринків: представлений новий кросовер Mazda CX-50

Mazda представила новий кросовер CX-50, який приєднується до розширюваної модельної лінійки. Новинка буде вироблятися на новому спільному заводі Mazda і Toyota в Хантсвіллі, штат Алабама.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Mazda.

Виробництво CX - 50 почнеться на початку 2022 року. У наступному ж році CX-50 з'явиться в салонах дилерів. Як і CX-5, Новий CX-50 оснащений 2,5-літровим бензиновим чотирициліндровим двигуном. Спочатку для автомобіля буде запропоновано два двигуни.

Але незабаром варто чекати появи і гібридних версій. У CX-5 атмосферний 2,5-літровий двигун Skyactiv-G видає 187 к.с. і 252 Нм максимального крутного моменту. Skyactiv-G 2.5 Turbo з турбонаддувом розвиває 250 к.с. і 434 Нм.

Кросовер оснащений системою повного приводу вже в стандартній комплектації. Mazda пропонує свої технології I-Activ All-Wheel Drive та Intelligent Drive Select в стандартній комплектації CX-50. Новинка також отримала збільшений дорожній просвіт в порівнянні з СХ-5. Заявлений кліренс - 220 мм.

У салоні автомобіля вгадуються органи управління і елементи дизайну від інших моделей марки. Салон весь зосереджений на водієві. На думку представників компанії, це створює почуття залученості та зв'язку з машиною. Хоча CX-50 виробляється на тому ж заводі в Алабамі, що і Toyota Corolla Cross, Mazda заявляє, що ці автомобілі істотно відрізняються.

"Платформа та основні компоненти кожного автомобіля унікальні", - коментують роботу спільного підприємства в Mazda. "І Toyota, і Mazda несуть відповідальність за пошук і закупівлю власних компонентів, але деякі матеріали використовуються спільно, щоб максимально використовувати можливості спільного підприємства".

Очікується, що ціни та технічні характеристики будуть оприлюднені ближче до виходу CX-50 на ринок.

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