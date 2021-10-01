Прыжок на полвека назад: Lamborghini воссоздала самый первый экземпляр суперкара Countach

Компания Lamborghini воссоздала самый первый экземпляр легендарного суперкара Countach - прототип с индексом LP500, построенный в 1971 году. Проект приурочен к 50 летию Countach.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Lamborghini.

Lamborghini Countach LP500 дебютировал на Женевском автосалоне в марте 1971 года и дал отсчет новой эпохе не только в истории самой марки, но и в целом в сегменте суперкаров. Стремительный клиновидный силуэт, плоские панели кузова, поднимающиеся вертикально гильотинные двери - в свое время машина произвела эффект разорвавшейся бомбы!

Оригинальный прототип Lamborghini Countach LP500 (Фото: Bertone)

Серийный выпуск Countach стартовал в 1974 году, но к тому времени женевского прототипа уже не существовало - в ходе подготовки модели к производству он несколько раз дорабатывался, а в конце концов закончил свою жизнь в бетонной стене после краш-теста на пассивную безопасность в марте 1974 года.

К 50-летнему юбилею Countach в Lamborghini решили заново построить оригинальный прототип. Проект выполнен по заказу частного клиента в подразделении Polo Storico, которое занимается реставрацией классических машин марки, а сама работа потребовала 25 тысяч человеко-часов.

В компании особо отмечают, что для воссоздания машины использовались аутентичные технологии полувековой давности - по сути, возрожденный Countach LP500 практически полностью построен вручную. Исследования заводских архивов, опросы бывших сотрудников компании, оригинальные чертежи - в этой работе компания постаралась использовать максимум информации, чтобы новодельный автомобиль до мельчайшей черточки соответствовал оригиналу и ехал в точности, как 50 лет назад.

Воссозданный Lamborghini Countach LP500

Для всех механических компонентов, как и в 1971 году, использовались оригинальные запчасти Lamborghini или восстановленные компоненты того времени. В проект внесла свою лепту шинная компания Pirelli, специалисты которой воссоздали шины, использовавшиеся для оригинальной модели LP500.

Во сколько обошлось воссоздание Lamborghini Countach LP500, компания не сообщает, но обычно подобные проекты имеют бюджет 3-5 миллиона долларов.

Напомним, Lamborghini возродила легендарный суперкар Countach в виде лимитированной спецверсии. Новый Countach LP 800-4 построен на базе мелкосерийной модели Lamborghini Sian FKP 37 2019 года и приводится в движение двигателем V12 объемом 6,5 литра мощностью 803 л.с.