Акупунктура и видеокамеры: автомобили Toyota научат понимать, когда ребенок в салоне хочет в туалет

Toyota работает над внедрением системы, которая подскажет, когда ребенку на заднем ряду сидений нужно в туалет. Соответствующие патентные документы уже поданы в патентное бюро США.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

Новые технологии определят вероятность того, что ребенку нужно в туалет, и предупредят об этом водителя с помощью отдельного информационного блока в мультимедийной системе. Машина даже сможет самостоятельно предлагать маршруты до ближайшей остановки, где есть общественные туалеты.

Toyota определила ключевые сигналы, указывающие на необходимость скорого похода в туалет. Два главных направления мониторинга – это датчики в сиденьях и система камер для отслеживания мимики. Ультразвуковые сенсоры будут следить за движениями, в частности, за сжатием определенных мышц на спине.

Камеры будут анализировать выражение лица, и с помощью искусственного интеллекта определять изменение настроения. Встроенные алгоритмы также будут учитывать реакцию пассажиров на торможение и резкое ускорение, чтобы определить потенциальный дискомфорт членов экипажа. Система распознавания голоса будет заточена на некоторые ключевые фразы, в которых кроется необходимость экстренной остановки.

Альтернативный маршрут до ближайшего туалета сможет предсказывать заторы, и будет делать акцент на гладких дорогах с меньшим количеством поворотов, чтобы уменьшить дискомфорт пассажиров.

Более того, автомобили с функцией массажа смогут использовать методику акупунктуры. Никаких шуток - в Toyota считают это действительно важным в свете развития машин с автопилотом.

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