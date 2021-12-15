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Названа дата премьеры: Skoda анонсировала новый электрический кроссовер

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Среда 15 декабря 2021 18:30
Названа дата премьеры: Skoda анонсировала новый электрический кроссовер Тизер Skoda Enyaq Coupe (Фото: Skoda)
Автор: Александр Мороз

Компания Skoda опубликовала видеоролик и тизерные изображения, в которых показана купеобразная версия электрического кроссовера Enyaq iV.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Skoda.

Названа дата премьеры: Skoda анонсировала новый электрический кроссовер

Одной из главных особенностей новинки стал низкий коэффициент аэродинамического сопротивления cd 0,234 - лучший в своем классе. Обтекаемость сэкономит заряд батареи: Enyaq Coupe iV сможет проехать на одной зарядке до 535 километров, в то время как обычный Эниак имеет максимальную дальность в 510 км.

Названа дата премьеры: Skoda анонсировала новый электрический кроссовер

Практичность при этом почти не пострадает: купе-кроссовер потеряет всего 15 литров полезного пространства - объем багажного отделения составит 570 литров.

Названа дата премьеры: Skoda анонсировала новый электрический кроссовер

Базовую версию кросс-купе с индексом iV 60 оснастят одним электромотором мощностью 179 лошадиных сил и литий-ионной батареей емкостью 62 кВт·ч. Модификации iV 80 достанется 204-сильный агрегат и аккумуляторы на 77 кВт·ч. Топовая версия iV 80x получит два электродвигателя (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 265 лошадиных сил и батарею емкостью 82 кВт·ч.

Названа дата премьеры: Skoda анонсировала новый электрический кроссовер

Официальная премьера Skoda Enyaq Coupe состоится 31 января. Продажи новинки в Европе стартуют в первой половине следующего года. А к 2025 году чешская марка выведет на рынок до десяти новых моделей с гибридными и электрическими силовыми установками. К тому времени доля электрифицированных машин от общего объема продаж достигнет 25 процентов.

Напомним, что компания Skoda представила обновленный кроссовер Karoq. У новинки изменен дизайн и расширено оснащение, уже в базе – виртуальные приборы.

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