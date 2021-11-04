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Мотор от электрического Mustang каждому: Ford представил необычный набор для олдтаймеров

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Четверг 04 ноября 2021 08:30
Мотор от электрического Mustang каждому: Ford представил необычный набор для олдтаймеров Фото: Ford F-100 Eluminator (media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

Ford представил концептуальный электрический пикап F-100 Eluminator и оснастил его мотором от Mustang Mach-E. Вскоре наборы для переделки старых Фордов в электромобили с таким же электромотором появятся в свободной продаже.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Ford.

Электрический прототип создан на базе пикапа F-100 1978 года и оснащен двухмоторной трансмиссией от Mustang Mach-E GT Performance Edition. Силовая установка дает пикапу полный привод, а также суммарную мощность в 480 л.с. и 860 Нм максимального крутящего момента.

Мотор от электрического Mustang каждому: Ford представил необычный набор для олдтаймеровОтличить электрический Ford можно по специально созданным 19-дюймовым алюминиевым колесным дискам, а также наличию в переднем крыле порта для зарядки. В салоне появилось современное рулевое колесо, а также цифровая комбинация приборов и информационно-развлекательная система от Mustang Mach-E.

Мотор от электрического Mustang каждому: Ford представил необычный набор для олдтаймеровЗаявлено, что набор Eluminator в составе двух электромоторов оценен в 7800 долларов. Но электродвигатели можно покупать и по одному, каждый из них стоит 3900 долларов и выдает 281 л.с. Электродвигатель доступен для заказа и нацелен на покупателей, которые хотят превратить свой классический Ford в электрокар.

Мотор от электрического Mustang каждому: Ford представил необычный набор для олдтаймеровВ будущем Ford Performance планирует предлагать более широкий ассортимент компонентов Eluminator, включая аккумуляторные батареи, контроллеры и тяговые инверторы, чтобы существенно упростить своим клиентам процесс трансформации старых "Фордов" в электромобили.

Ранее мы писали, что представлен электрический купе-кроссовер Volkswagen ID.5. Новинка базируется на платформе MEB.

Также сообщалось, что в Украине появились легковушки новой азербайджанской марки Khazar. Седаны выпускаются на совместном предприятии промышленной АзерМаш и Iran Khodro.

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