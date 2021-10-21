10 литров и свыше 1000 сил: Chevrolet выпустила двигатель-монстр V8 для суперкаров

Chevrolet представила первую официальную информацию о монструозном моторе ZZ632. Новый бензиновый V8 объемом 10,4 литра получит более 1000 сил. Новинка дебютирует на выставке SEMA 2021 года в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Двигатель ZZ632 - это серьезно модернизированный классический Вig Вlock с индексом ZZ572 от GM. Рабочий объем V8 возрос до 632 кубических дюймов (10,4 литра) с исходных 572 кубических дюймов (9,4 литра). В чугунном блоке установлен кованый коленчатый вал, кованые шатуны, поршни. Алюминиевые головки были слегка облегчены и получили дополнительные каналы для охлаждающей жидкости.

По данным Chevrolet, атмосферный монстр развивает 1018 л.с. и 1188 Нм максимального крутящего момента на американском бензине с октановым числом 93 (у нас ему соответствует 98-й бензин).

Двигатель будет продаваться отдельно и предназначен для тюниннговых фирм и строителей машин для дрэг-рейсинга. Chevrolet пока не раскрывает цены на флагманский мотор, но известно, что его можно будет приобрести через дилеров Chevrolet Performance с начала 2022 года. В Chevrolet предполагают, что новый двигатель отлично подойдет для дрэговых машин на шасси Chevrolet Camaro, классических Chevrolet Corvette и пр.

Ранее сообщалось, что Toyota показала самый компактный водородный автомобиль. В Toyota заявляют, что это первая радиоуправляемая модель на водородных топливных элементах в мире.

Напомним, что Toyota инвестирует 3,4 млрд долларов в производство батарей для электромобилей. Эти деньги пойдут на разработку и производство тяговых батарей для электромобилей.