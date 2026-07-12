Світлофор не працює: як проїхати перехрестя, щоб не порушити ПДР

Якщо світлофор вимкнений або не працює, не поспішайте їхати першим. У такій ситуації ПДР радять діяти за простим алгоритмом.

Крок 1. Подивіться на дорожні знаки

Насамперед зверніть увагу, чи є перед перехрестям знаки "Головна дорога", "Дати дорогу" або "Проїзд без зупинки заборонено". Саме вони визначають, хто має перевагу.

Якщо ви бачите знак "Дати дорогу" або "STOP", потрібно пропустити всі автомобілі, які рухаються головною дорогою. Це передбачено пунктом 16.11 ПДР.

Крок 2. Якщо знаків немає - подивіться праворуч

Якщо світлофор не працює і знаків пріоритету також немає, перехрестя вважається рівнозначним. У такому випадку діє правило "правої руки", передбачене пунктом 16.12 ПДР.

Простіше кажучи: якщо праворуч від вас є автомобіль, потрібно дати йому дорогу. Якщо ж праворуч нікого немає, ви можете їхати.

Крок 3. Не забудьте про трамвай

Якщо до такого перехрестя під'їжджає трамвай, він має перевагу перед автомобілями незалежно від напрямку руху. Виняток - перехрестя з круговим рухом.

Крок 4. Якщо не зрозуміло, яка дорога головна

Буває, що через сніг, бруд, темряву або стерту розмітку визначити головну дорогу неможливо, а знаків пріоритету немає.

У такій ситуації пункт 16.15 ПДР радить вважати, що ви перебуваєте на другорядній дорозі. Тобто безпечніше пропустити інші автомобілі, ніж ризикувати та створювати аварійну ситуацію.