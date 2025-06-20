ua en ru
Пт, 20 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Незвичний гібрид: Honda показала квадроцикл з педалями

П'ятниця 20 червня 2025 14:18
UA EN RU
Незвичний гібрид: Honda показала квадроцикл з педалями Фото: Honda показала квадроцикл з педалями (media.honda.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Honda представила квадроцикл для кур'єрів. На вулицях США та Європи незвичний транспорт масово з'явиться влітку 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Honda.

Новий квадроцикл під назвою eQuad оснащений унікальною системою приводу. Ця концепція поєднує систему pedal-by-wire, що усуває прямий механічний зв'язок між педалями та ведучими колесами, замінюючи її спеціальними датчиками, що відправляють сигнали електромотору з функцією асистування, яка полегшує обертання педалей.

Незвичний гібрид: Honda показала квадроцикл з педалями

Характеристики квадроцикла

Батареї – швидкозамінні блоки Honda Mobile Power Pack. У такий квадроцикл можна завантажити до 295 кілограмів вантажу, але запас навіть ходу не перевищить 37 кілометрів. Максимальна швидкість eQuad – 20 кілометрів на годину.

Для зручності водія квадроцикл оснащений навісом із захистом від ультрафіолету та опціональним керамічним тонуванням, вентилятором, а також автоматичним гальмом.

Незвичний гібрид: Honda показала квадроцикл з педалями

Модифікації Honda

Модульна конструкція дозволяє адаптувати eQuad під різні завдання, а ще його можна підключити до FaaS-платформи (Fleet-as-a-Service), отримавши доступ до батарей, вантажних контейнерів, сервісних планів та панелі керування на базі штучного інтелекту з аналітикою в режимі реального часу.

Незвичний гібрид: Honda показала квадроцикл з педалями

Випускати eQuad буде підприємство Performance Manufacturing Center в американському штаті Огайо, де раніше збирали суперкари Acura NSX та спецверсії на кшталт TLX PMC Edition, а зараз виробляють водневі Honda CR-V e: FCEV.

Нагадаємо, раніше компанія Honda представила пару електромобілів під спільною назвою Honda GT, які рік тому були показані у вигляді концепт-кара, а тепер переродились у серійні машини. Електричні ліфтбеки отримали безрамкове скло дверей, висувні ручки, а також бічні камери замість дзеркал. Точних розмірів машин поки що не наведено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Honda Motor Co Автомобільний ринок
Новини
Новий обмін полоненими: кого вдалося повернути до України (фото, відео)
Новий обмін полоненими: кого вдалося повернути до України (фото, відео)
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді