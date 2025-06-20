Незвичний гібрид: Honda показала квадроцикл з педалями

Компанія Honda представила квадроцикл для кур'єрів. На вулицях США та Європи незвичний транспорт масово з'явиться влітку 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Honda.

Новий квадроцикл під назвою eQuad оснащений унікальною системою приводу. Ця концепція поєднує систему pedal-by-wire, що усуває прямий механічний зв'язок між педалями та ведучими колесами, замінюючи її спеціальними датчиками, що відправляють сигнали електромотору з функцією асистування, яка полегшує обертання педалей.

Характеристики квадроцикла

Батареї – швидкозамінні блоки Honda Mobile Power Pack. У такий квадроцикл можна завантажити до 295 кілограмів вантажу, але запас навіть ходу не перевищить 37 кілометрів. Максимальна швидкість eQuad – 20 кілометрів на годину.

Для зручності водія квадроцикл оснащений навісом із захистом від ультрафіолету та опціональним керамічним тонуванням, вентилятором, а також автоматичним гальмом.

Модифікації Honda

Модульна конструкція дозволяє адаптувати eQuad під різні завдання, а ще його можна підключити до FaaS-платформи (Fleet-as-a-Service), отримавши доступ до батарей, вантажних контейнерів, сервісних планів та панелі керування на базі штучного інтелекту з аналітикою в режимі реального часу.

Випускати eQuad буде підприємство Performance Manufacturing Center в американському штаті Огайо, де раніше збирали суперкари Acura NSX та спецверсії на кшталт TLX PMC Edition, а зараз виробляють водневі Honda CR-V e: FCEV.