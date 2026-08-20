Для міста та подорожей: ТОП-5 сімейних кросоверів українського ринку

Ідея зробити з машини для активного відпочинку сімейне авто не була ідеальною - але це сталося. Тепер конструктори наполегливо наближають ці моделі до ідеалу практичності, і ми відібрали п’ять найцікавіших результатів.

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Кросовери домінують у багатьох класах , тож не дивно, що маємо на ринку стільки моделей з "відтінками" споживчих якостей

, тож не дивно, що маємо на ринку стільки моделей з "відтінками" споживчих якостей Конструктори стараються дарма? Попри широкий вибір моделей кросоверів, більшість споживачів обирають одні й ті самі дві-три моделі

Попри широкий вибір моделей кросоверів, більшість споживачів обирають одні й ті самі дві-три моделі Не всі моделі в нашому огляді типові для української родини, але споживачеві варто знати про всі існуючи варіанти

Фото: Nissan X-Trail (nissan.ua)

Nissan X-Trail

Відносно свіжа модель, презентована минулого року, в Україні пропонується з двома типами силового агрегату.

Обидві версії електрифіковані, одна - так званий м’який гібрид MHEV, тобто з додатковим електромотором, який допомагає бензиновому мотору прискорювати машину і долати важкі ділянки шляху.

Друга, топова версія e-Power має один чи два (на вибір) електромотори, тягову батарею яких через генератор постійно заряджає бензиновий двигун. Цей варіант вражає динамікою 7,0 - 7,2 секунди до сотні.

Машина добре керується на швидкості (що не дивно) і залишається комфортною на нерівностях (а от таке поєднання справді дивне). Для великих родин є можливість обрати 5-ти та 7-місну комплектацію, для любителів відпочинку за містом і мешканців того "за міста" є варіант з приводом 4х4.

Відтак, Nissan X-Trail - типовий японець, але більш емоційний, аніж інші його "земляки". Тут менше хрестоматійності при щедрому виборі родзинок, як фанових, так і суто прагматичних.

Фото: Toyota RAV4 (РБК-Україна)

Toyota RAV4

Теж японська модель, але з іншою харизмою. Шосте покоління RAV4 почали продавати в Україні цього літа, але йому можна пророкувати успіх на ринку. Принаймні, нова генерація успадкувала все найкраще від попередника, а той не раз очолював рейтинги продажів (і не тільки в Україні).

Новий RAV4 може бути тільки гібридом - звичайним або plug-in, тобто з можливістю підзарядки батареї (заявлена дальність ходу на електротязі - 126 км). Обидва варіанти мають уніфіковану силову установку нового покоління з бензиновим атмосферником на 2,5 л (сумарна віддача 230 - 329 к.с.) та варіатором.

Японський кросовер може мати передній чи повний привід – у другому випадку колеса задньої осі рухає окремий електромотор.

Можна обрати спортивну версію RAV4 з індексом GR Sport. У нього особливе переднє облицювання з великим повітрозабірником, збільшений спойлер на кормі, розширена на 20 мм колія і "свої" 20-дюймові колеса. Інші нюанси "спортсмена" - підсилювачі в задній частині кузова, перекалібрована підвіска та кермо.

Отже, Toyota RAV4 - надійність, поєднана з високими технологіями приводу плюс стильний дизайн ззовні і зсередини.

Фото: Volkswagen Tiguan (volkswagen.ua)

Volkswagen Tiguan

Одна з заповітних мрій масового українського автовласника, популярний кросовер вже третього покоління. Модель добре відома споживачам, (на ринку з позаминулого року). На відміну від вищеприведених конкурентів, продається тільки з класичним силовим агрегатом, без допоміжної електричної тяги.

По-перше, це бензиновий 2,0 TSI (265 к.с.), по-друге - 2,0-літровий дизель (150 - 193 к.с.). В обох випадках трансмісія автоматична, з преселективним роботом DSG на 7 ступенів.

З одного боку, має революційний для Volkswagen інтер’єр, який не містить того сухого і "правильного" класицизму, до якого звикли шанувальники бренда.

З іншого, модель зберігає імідж живої стриманої класики: монітори, джойстики, вибір фонового освітлення, музика від хмарного сервісу не заважають цьому.

Радує, що конструктори не пішли за іншими віяннями моди і не відмовили від версії з приводом 4х4.

Одне слово, Volkswagen Tiguan - Das Auto. Зразковий автомобіль, можливо, десь трохи нудний, десь надто дорогий, але з класичним технічним начинням. За що, власне, обізнані люди і люблять німецьку техніку.

Фото: Honda CR-V (honda.ua)

Honda CR-V

Один з фундаторів класу SUV - машин, які ми тепер називаємо кросоверами. В шостому поколінні це просторий в салоні і справді цілком сімейний автомобіль, з плавним м‘яким ходом і передбачуваною поведікою.

Модель в наші дні пропонується тільки як гібрид - є Plug-in, що підзаряджається (запас ходу 77 - 79 км), і є звичайний. Хоча і звичайний теж не зовсім звичайний, бо має так звану послідовну схему.

Бензиновий ДВЗ об'ємом 2,0 літри (148 к.с.) працює здебільшого як великий генератор, що заряджає акумулятор, від якого живиться тяговий електромотор. Паливний двигун під’єднується до коліс тільки при постійному рівномірному русі на швидкості порядку 90-110 км/год.

Є повний привод, який підключається повністю автоматично і впливати на роботу якого водій не може.

Таким чином, Honda CR-V - типовий для бренда автомобіль: маємо складну, досконалу і при тому безвідмовну техніку. Яка "обслуговує" місткий і комфортабельний салон.

Фото: Škoda Kodiaq (skoda-auto.ua)

Škoda Kodiaq

Ще одна модель, яка цього року потрапила до п’ятірки лідерів продаж. Попри спільну з Volkswagen Tiguan технічну платфому, Škoda Kodiaq - зовсім інший автомобіль. Чеський авто більш масивний (+20 см довжини), більш місткий і практичний, з власним стилем оформлення.

Для сімей з дітьми буде цікаво дізнатись, що чеський кросовер має семимісну версію. В Україні Škoda Kodiaq доступний з цілою гамою двигунів, всі турбовані і всі 2,0-літрові: бензинові TFSI потужністю 204 к.с. або 190 к.с., і дизельні - TDI на 193 л.с. та 150 к.с.

Всі модифікації оснащуються 7-ступінчастою коробкою DSG і доступні з повним або переднім приводом.

Одне слово, Škoda Kodiaq у своєму, "шкодівському" репертуарі: понад тут усе практичність. Яка аж ніяк не скасовує естетику і крім іншого передбачає досконалу технічну базу з на рідкість широким вибором варіантів.

На завершення

Низький уклін автовиробникам - вони створили яскраву гаму різних за характером моделей одного класу. На цьому фоні радимо покупцеві перш за все чітко визначитись з власними реальними потребами, примірявши кожну модель на свій режим користування.