Скільки авто насправді в Україні? Чому точні дані не називають і які можуть бути наслідки

Кількість легкових авто на душу населення - показник благополуччя; а ще знання повноти автопарку потрібне для правильного управління життям країни. Про що говорить кількість легковиків в Україні?

Про те, як рахують автомобілі і що означає їхня кількість, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Скільки всього автівок в країні

Абсолютно точну цифру машин, наявних в Україні, назвати неможливо, і на те є кілька причин. По-перше, в умовах воєнного часу доступ до даних статистики та їхнє поширення певною мірою обмежені.

По-друге, в нашій країні немає практики неодмінно знімати стару машину з обліку. А значить, до будь-якої статистики входять десятки, якщо не сотні тисяч машин радянського періоду, які в реальності давно вже відправились на переплавку чи просто згнили.

Але деякі цифри все одно відомі. Наприклад, заступник начальника Головного сервісного центру МВС із питань впровадження цифрових інновацій Дмитро Сірак рік тому повідомляв, що в березні 2024 року на обліку перебувало 13,16 млн транспортних засобів, з яких 9,8 млн - легкових.

Якщо співвіднести цю цифру з останнім довоєнним (кінець 2021 р.) показником - 10,2 млн одиниць, з яких 8,8 млн легкових, і оціночним шляхом виведену цифру кінця 2022-го в 9 мільйонів легковиків, то виходить, що легковий автопарк виріс приблизно на мільйон.

Проте ми б не були такі впевнені щодо такої прибавки. Адже тисячі і тисячі українських автомобілів були знищені протягом кількох років бойових дій, і навряд чи власники поспішали у сервісні центри знімати свої пошматовані вибухами автівки з обліку.

Але з впевненістю можна казати, що на сьогодні в Україні є не менше 9 мільйонів легкових авто, які перебувають в більш-менш активній експлуатації.

9 млн авто – це добре чи погано?

Коли привести визначені 9,0 млн машин до довоєнної кількості населення, вийде, що на кожну тисячу жителів в країні припадає близько 250 автомобілів.

Сам по собі показник непоганий, але явно скромніший за більш багаті країни світу – там співвідношення порядку 500 машин на тисячу громадян. Проте якщо взяти до уваги розвинену систему громадського транспорту в Україні, картина вимальовується не така вже і сумна: населення все одно має доступ до того чи іншого транспорту.

Фото: автопарк країни поповнюється не за рахунок нових машин, а здебільшого за рахунок вживаних (gettyimages.com)

Що означає кількість машин в країні

З одного боку, велика кількість сімейних автівок у країні - це позитивна ознака. Саме тому розвинені країни активно заохочують розвиток як власного автопрому, так і всієї інфраструктури, пов’язаної з автомобілями.

Автомобілі постійно використовують паливо та мастила, що стимулює роботу нафтопереробної галузі та торгівлі.

Регулярна потреба в ремонті та запчастинах сприяє розвитку бізнесу та промисловості - СТО, автомийки, магазини автотоварів, кафе біля доріг - це додаткові надходження до місцевих і державного бюджетів.

Власники авто сплачують транспортні податки, що використовуються для підтримки дорожньої інфраструктури, важливої для всього населення.

Наявність особистого авто сприяє активному обігу коштів: заощадження не лежать без діла, а використовуються для придбання товарів і послуг, пов’язаних із автомобілями.

Автомобіль має соціальну цінність, важливу для держави - він символізує свободу, служить для відпочинку, сприяє емоційному благополуччю. Люди, які можуть якісно проводити дозвілля, менш схильні до соціального незадоволення.

Але медаль тотальної автомобілізації має і зворотну, негативну сторону. Відома світова тенденція - у великих містах дедалі частіше вживаються заходи для обмеження кількості приватного транспорту:

Надмірна концентрація машин знижує якість життя: затори, дефіцит місць для паркування, проблеми в логістиці.

Велика кількість авто в містах може спричинити соціальну напругу.

Громадяни, які багато часу проводять за кермом, менше рухаються, що призводить до проблем зі здоров’ям, зокрема через нестачу фізичної активності.

Хоча транспорт не є головним джерелом глобального забруднення, у мегаполісах саме автомобілі спричиняють до 70–90% усіх шкідливих викидів у повітря.

Висновок

Схоже на те, що кількість автомобілів в Україні найближчими роками залишиться як мінімум на нинішньому рівні, а то й зростатиме. Навіть якщо крім імпорту нових машин, залишиться домінуючим ввезення вживаних авто з Європи і Америки, рухомий склад буде й надалі омолоджуватись.

На цьому фоні власники вживаних іномарок будуть використовуватись їх суттєво частіше, ніж старі машини, які здебільшого стояли в гаражах, безглуздо поповнюючи статистику. І це теж добре, у тому числі і з точки зору економіки.