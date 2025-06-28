Яка марка авто в Україні найпопулярніша: цей бренд захопив всю країну, крім Києва

Уподобання автомобілістів можуть багато що сказати про автомобільний світ країни. Які висновки можна зробити з аналізу українського автопарку і що з того має середньостатичтичній водій?

Про те, яких машин найбільше імпортують та купують українські громадяни в сегменті нових та вживаних, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Які марки завозять в Україну

Український автомобільний ринок складається з кількох груп. Найбільша - це вживані автівки, які перепродуються всередині країни. Таких більше 80 % і то ті машини, які давно є в країні і які відображають не стільки принципове уподобання покупця, скільки ситуативне рішення: ціна, стан, географічна близькість продавця.

Набагато більше про уподобання пересічного автомобіліста говорять машини, вперше зареєстровані в Україні - як нові, так і імпортовані у вживаному вигляді.

Так ось, якщо говорити про легкові машини, які були в тому чи іншому вигляді завезені в Україну останнім часом, то серед них домінує марка Volkswagen.

Лідер серед вживаних авто

Вже не перший рік бренд Volkswagen впевнено перевищує всі інші серед вживаних легковиків, які завозять в країну численні підприємці. Кожен десятий імпортований б/в автомобіль з пробігом має на капоті логотип VW.

Чому саме "народний автомобіль"? Причини зрозумілі: ці машини мають славу надійних та довговічних (чи завжди це так, зараз обговорювати не будемо) - а це важливо при покупці машини з пробігом.

До того ж дається взнаки традиційне для нашого народу тяжіння до добротних та практичних речей - а німецький продукт здебільшого таким і є.

Цікаво, що в певні періоди виділяється столиця - тут покупці чомусь частіше обирають вживані Toyota. В цілому харизма цього японського бренда схожа з німецьким (надійність та добротність).

Але можливо на користь японців грає більш сміливий, молодіжний дизайн окремих "тойотівських" моделей і наявність в модельній гамі великих статусних позашляховиків.



Фото: нових машин в Україну імпортується у 2 - 3 рази менше ніж вживаних (gettyimage.com)

З новими не так просто

А от в сегменті нових машин, хоча він і кратно менший за б/в, в Україні не менш впевнено перемагає Toyota. У порівнянні з Volkswagen японська марка має майже удвічі більшу частку ринку.

Цікаво, що практично нарівні з новими "Фольксвагенами" у рейтингах 2025-го року йде ще один "європеєць" - Renault.

Висновок

Що ж, у підсумку маємо суцільний позитив: українські автомобілісти хоч у сегменті нових машин, хоч вживаних шанують дуже авторитетні марки. І що найважливіше - вони їм по кишені.

Подібна одностайність в уподобаннях суто в практичному плані означає також більший комфорт, безпеку руху і повсюдну доступність сервісу і запчастин. Причому - з можливістю вибору ціни.