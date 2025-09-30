Витік бензину може спричинити пожежу: Porsche і Lamborghini відкликають спортивні кросовери

У кросоверах Porsche, Lamborghini та Audi виявили ризик витоку палива. Неприємний інцидент торкнувся відразу трьох преміальних брендів, що входять до концерну Volkswagen.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Carscoops .

Найбільша кількість машин, що підпадають під відгук, а саме 107, належить Porsche. Йдеться про моделі Panamera, Panamera E-Hybrid та Cayenne, що зійшли з конвеєра в період з 2024 року.

У чому проблема

Згідно з офіційними даними, кріплення паливного насоса високого тиску на цих автомобілях могли бути зафіксовані з недостатнім зусиллям. За словами експертів, цей технічний дефект здатний призвести до серйозних наслідків – витоку бензину. Причому ризик пожежі виявився абсолютно реальним.

Несправності у Lamborghini

Раніше у вересні стало відомо про спалах автомобіля іншої марки, що належить Volkswagen, на якому було встановлено двигун з тієї ж складальної лінії. Полум'я охопило новий Lamborghini Urus 2025 року. Перед інцидентом водій відчув стійкий запах бензину, а на панелі приладів загорівся сигнал тривоги. На щастя, обійшлося без жертв, але автовласник досі шокований пережитим.

Після цього було зафіксовано ще один інцидент, але цього разу без відкритого вогню. При перевірці цього випадку, і теж з Urus, фахівці виявили, що в двигуні накопичилося близько 16 літрів бензину.

Хто визнаний винним

Розслідування показало, що проблема у виробничому процесі. Через несправний сканер робітники спочатку використовували нештатний інструмент для затягування, а подальша ручна перевірка та підтяжка були проведені з порушенням регламенту.

Відповідальність за цей дефект лягла на інженерів Porsche, оскільки проблема була виявлена ​​на їхній виробничій лінії. Крім 107 автомобілів Porsche, під відгук потрапили 14 кросоверів Lamborghini Urus 2025 року і один Audi SQ7 того ж модельного року.