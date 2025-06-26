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Кросовер Ford Explorer підготували для бездоріжжя та показали на офіційних фото

Четвер 26 червня 2025 16:11
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Кросовер Ford Explorer підготували для бездоріжжя та показали на офіційних фото Фото: кросовер Ford Explorer підготували для бездоріжжя (media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

Кросовер Ford Explorer шостого покоління отримав позашляхову модифікацію під назвою Tremor. Спецверсію з такою назвою вже мають пікапи Ford, а минулого року її почали пропонувати і для пасажирських машин – рамних позашляховиків Everest і Expedition.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Ford Explorer Tremor зовні він відрізняється від звичайних машин жовтим декором на кузові та горизонтальною планкою на решітці радіатора, в яку вбудовані додаткові прожектори.

Кросовер Ford Explorer підготували для бездоріжжя та показали на офіційних фото

Що змінилось ззовні

Також версія Tremor має змінені бампери, що покращують геометричну прохідність, та силовий захист двигуна. На машині також штатно встановлені оригінальні 18-дюймові колеса із позашляховими шинами Bridgestone Dueler.

Кросовер Ford Explorer підготували для бездоріжжя та показали на офіційних фото

Як оновився салон кросовера

Жовтий декор є і в салоні – на сидіннях, дверях, передній панелі та кермі. Кросовери у версії Tremor спочатку непогано оснащені. Передбачені помічник CoPilot 360 2.0 з камерами кругового огляду та система автономного водіння BlueCruise 1.5. Передні крісла мають функцію масажу, а за доплату запропонована аудіосистема B&O з чотирнадцятьма динаміками.

Кросовер Ford Explorer підготували для бездоріжжя та показали на офіційних фото

Технічні особливості

Підвіска у версії Tremor піднята на 25 мм, встановлені інші пружини та стабілізатори. Повний привід входить у стандартне оснащення, хоча в інших варіантів моделі за нього потрібно доплачувати, а також встановлений задній диференціал Torsen з самоблокуванням. Для версії Tremor запропоновано два двигуни на вибір.

Базова "турбочетвірка" EcoBoost об'ємом 2,3 л розвиває 304 к.с. та 420 Нм, а старший двигун V6 3.0 EcoBoost видає 406 к.с. та 563 Нм. Коробка передач – лише десятиступінчастий "автомат". Ford Explorer Tremor вийде на американський ринок восени, тож ціни ще не оголошені.

Кросовер Ford Explorer підготували для бездоріжжя та показали на офіційних фото

Раніше повідомлялось, що Ford відкликає мільйон машин через критичну ваду – на автомобілях може "заглючити" задня камера. У деяких версіях програмного забезпечення зображення з камери зависає, відображається із затримкою або його зовсім немає. Через цей дефект у США оголошено з кампанію з відклику.

Загалом минулого року Ford довелося відкликати два мільйони автомобілів – кампанія стосувалась лише моделі Explorer. З'ясувалося, що у позашляховиків, вироблених з 2011 по 2019 рік, під час руху можуть відлетіти зовнішнє оздоблення передньої стійки лобового скла.

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