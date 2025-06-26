Кросовер Ford Explorer підготували для бездоріжжя та показали на офіційних фото

Кросовер Ford Explorer шостого покоління отримав позашляхову модифікацію під назвою Tremor. Спецверсію з такою назвою вже мають пікапи Ford, а минулого року її почали пропонувати і для пасажирських машин – рамних позашляховиків Everest і Expedition.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Ford Explorer Tremor зовні він відрізняється від звичайних машин жовтим декором на кузові та горизонтальною планкою на решітці радіатора, в яку вбудовані додаткові прожектори.

Що змінилось ззовні

Також версія Tremor має змінені бампери, що покращують геометричну прохідність, та силовий захист двигуна. На машині також штатно встановлені оригінальні 18-дюймові колеса із позашляховими шинами Bridgestone Dueler.

Як оновився салон кросовера

Жовтий декор є і в салоні – на сидіннях, дверях, передній панелі та кермі. Кросовери у версії Tremor спочатку непогано оснащені. Передбачені помічник CoPilot 360 2.0 з камерами кругового огляду та система автономного водіння BlueCruise 1.5. Передні крісла мають функцію масажу, а за доплату запропонована аудіосистема B&O з чотирнадцятьма динаміками.

Технічні особливості

Підвіска у версії Tremor піднята на 25 мм, встановлені інші пружини та стабілізатори. Повний привід входить у стандартне оснащення, хоча в інших варіантів моделі за нього потрібно доплачувати, а також встановлений задній диференціал Torsen з самоблокуванням. Для версії Tremor запропоновано два двигуни на вибір.

Базова "турбочетвірка" EcoBoost об'ємом 2,3 л розвиває 304 к.с. та 420 Нм, а старший двигун V6 3.0 EcoBoost видає 406 к.с. та 563 Нм. Коробка передач – лише десятиступінчастий "автомат". Ford Explorer Tremor вийде на американський ринок восени, тож ціни ще не оголошені.