Які машини продаються найкраще: перелік моделей і маркерів

Купуючи чергове авто, ми як правило використовуємо гроші, отримані від продажу попередньої машини. Тому для багатьох автомобілістів так важливо мати машину, яка потім можна легко і вигідно продати.

Про те, як обрати автомобіль, який потім буде нескладно продати, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Що важливо для покупців авто

Смаки автомобілістів надзвичайно різноманітні, але автовиробники навчилися догоджати усім споживачам, з мінімальними витратами на виробництво. Ринок і сервісна інфраструктура влаштовані так, що в кожній країні є популярні авто, які місцеві користувачі обирають найчастіше. У чому причина затребуваності саме конкретних моделей?

- Доступна ціна. Люди обирають машини, які відповідають їхнім фінансовим можливостям. Преміальні моделі серед популярних зустрічаються рідше, бо середні класи B та C доступніші. Водночас, дешеве авто, яким би доступним воно не здавалося, не користується попитом, якщо воно не виконує очікувані функції.

- Практичність і якість. Автомобілі, що мають сучасні технічні характеристики, достатній рівень надійності, комфортний салон та повсюди доступний сервіс - саме вони стають лідерами продажу. Наприклад, хоча "Таврія" недорога, її не обирають масово через відсутність сучасних характеристик.

- Широка пропозиція моделі на ринку. Рідкісні моделі буває складно обслуговувати, і деталі до них важко знайти. Натомість машини з великою присутністю на дорогах традиційно забезпечені сервісною підтримкою та постійною наявністю запчастин.

- Популярний бренд. Для українського споживача бренд має велике значення - як і для європейця. Відомі марки мають вищу довіру, і саме їх частіше купують. Хоча останнім часом з’являється цілий прошарок молодих споживачів, які звертають увагу не стільки на бренд авто, скільки на рівень його оснащення електронними пристроями.

Автомобільні вподобання в Україні

Український ринок не надто відрізняється від європейського, за винятком одного нюансу - серед нових авто найбільший попит мають кросовери (SUV). Вони майже повністю складають топ-10 продаж нових авто (виняток як правило один - легкова Skoda Octavia).

А от серед вживаних машин фаворитами залишаються седани, хетчбеки та універсали, адже саме такі моделі активно експлуатуються в Європі та масово завозяться в Україну підприємцями-перекупниками.

Найбільш куповані марки і моделі

Хоча бренд важливий, першим критерієм вибору є все ж модель - її габарити, місткість і довговічність. В Україні найпопулярніші легкові авто - це представники середніх класів, зокрема C та C+:

- Volkswagen Golf

- Renault Megane

- Skoda Octavia

- Ford Focus

Лідером у бізнес-класі залишається Volkswagen Passat, як у кузові седан, так і універсал (кілька останніх поколінь).

Серед нових моделей в нашій країні популярність мають:

- Renault Duster

- Toyota RAV-4

- Toyota Land Cruiser Prado

Моделі класів A та B майже не потрапляють у топ продажів, бо у вживаному вигляді українські користувачі купують їх не так охоче. Хоа можна сказати, що серед них найбільше популярні:

- Skoda Fabia

- Chevrolet Aveo

Фото: попри прихильність споживачів до певних марок, доволі легко можна продати і не популярну машину - якщо вона у гарному стані (freepik com)

Історія автомобіля

Більшості покупців вживаних авто хотілось би знати минуле машини. Зрозуміло, що швидше куплять машину, яка експлуатувалася ощадливо. Наприклад, в якості другого авто в родині, як транспорт домогосподарки чи пенсіонерки тощо. Такі історії найчастіше неправдиві, але, як не дивно, і досі спрацьовують.

При продажу машини з рук важливим плюсом буде документація про обслуговування - сервісна книжка із записами від СТО, журнал-щоденник з інформацією про заміни деталей та обслуговування.

Зрозуміло, що перекупники вважають такі документи зайвими й намагаються їх приховати, бо там зафіксовано реальний пробіг авто на різні дати.

Висновок

Для кожної машини знайдеться покупець - незалежно від її класу чи комплектації. Але навіть найкраща модель буде легше реалізована, якщо вона доглянута.

Зовнішній вигляд. Авто має бути чистим, охайним і мати "вітринний" вигляд. Це особливо важливо, якщо попит на цю модель низький - доглянута машина може стати вирішальним аргументом для покупця при виборі між кількома схожими.

Догляд. Важливо, щоб у гарному стані були:

- Оббивка та оздоблення салону

- Зовнішні елементи кузова (бампери, фари, дзеркала)

- Колісні диски.

Чим краще збережені ці компоненти, тим вищі шанси на швидкий та вигідний продаж. Тож якщо для вас важлива ціна машини при її подальшому продажі, бережіть авто впродовж усього періоду експлуатації.