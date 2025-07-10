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Поради від профі: як не знищити шини під час літньої спеки

Четвер 10 липня 2025 14:00
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Поради від профі: як не знищити шини під час літньої спеки Фото: турбота про шини завжди починається з тиску, а у спекотні дні він особливо важливий (gettyimages.com)
Автор: Ігор Широкун

Гумові шини - компонент доволі вразливий, і влітку його чутливість зростає разом з температурою. Причому іноді водій своїми діями сам додає проблем своїй гумі - чого ж не можна робити з колесами у спеку?

Про кілька дій, які забороняються водіям у спекотні дні стосовно шин, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Чому саме влітку

Є кілька відвертих заборон, які виробники шин подають як умову довгої і ефективної служби покришок. І саме влітку вони найбільш актуальні, оскільки цього сезону є дві принципові речі - висока температура і особливо інтенсивна експлуатація автомобіля.

Отже, чого не можна робити з шинами у спекотний період:

Знижувати тиск у шинах

У водійських колах чомусь є тверде переконання, що влітку слід корегувати тиск, частково спускаючи шини – мовляв, у спеку тиск у шині зростає і вона стане жорсткою, а то й вибухне… Але підвищення температури на кожні 10°C додає тиску всього лише приблизно 0,1 атмосфери.

Тобто, коли спека влітку сягає 35-40°C, тиск у шинах зросте лише на 0,1–0,15 атм. Це незначне збільшення на межі похибки любительських манометрів.

Значно небезпечніше їздити з недостатньо накачаними шинами. Тоді покришка сильніше зминається і каркас отримує додаткове навантаження. Через це всередині гуми виникає надмірне тертя між шарами матеріалу, і шина починає перегріватися.

З часом перегрів призводить до розшарування структури, деформації та втрати колесом форми. Якщо продовжувати рух у такому режимі кілька сотень кілометрів, шина повністю вийде з ладу.

Тобто спускати шини в спекотну погоду не можна: вночі чи ввечері температура знижується, а тиск, знижений власником, залишиться. У результаті - шини працюватимуть в режимі критичного перегріву вже з перших кілометрів руху.

Поради від профі: як не знищити шини під час літньої спекиФото: перегрів шини - одна з перших причин її передчасного виходу з ладу (freepik.com)

Ігнорувати перевірки

Тиск у шині може бути замалим не тільки через надмірну старанність водія, який навмисне знизив його. Повітря може потроху виходити і, так би мовити, природнім шляхом - через мікротріщини, проблемний вентиль, пошкодження від цвяха тощо.

На сучасних діагональних шинах з їхнім м’яким бортом на око помітити часткову втрату тиску неможливо - при тому що подальша експлуатація такого колеса псуватиме покришку. І саме у спекотну погоду напівспущена шина буде нагріватись дужче, сильніше за допустимі 40-50оС - відтак, її вихід з ладу буде хоча і не негайний, але гарантований.

Отже, спекотного літа треба слідкувати за тиском у шинах більш ретельно, особливо якщо і вони, і колісні диски на машині вже немолоді.

Їздити надто швидко

Влітку ми їздимо швидше, ніж в будь-який інший сезон, і це прискорює зношення протектора. Але набагато згубнішими для коліс буває необережна, невиправдано швидка їзда нерівними шляхами.

Чистий сухий асфальт провокує водіїв на енергійний стиль управління. І якщо залишити за дужками питання безпеки, агресивна їзда для шин більш менш прийнятна, коли на дорозі немає вибоїн. А от саме на ямах і асфальтових хвилях розігріті шини можуть отримувати внутрішні пошкодження.

Каркас покришок внаслідок ударів відшаровується від гуми і згодом, хоча і не відразу, колесо втрачає форму і відправляється на звалище.

Висновок

Власне, для збереження шин у літню погоду нічого особливого від автомобілістів не потребується. Контроль тиску і розумне керування на неідеальних шляхах - це елементарні правила для будь-яких умов експлуатації. Хіба що під час надмірних температур цих вимог треба дотримуватись з особливою ретельністю.

Раніше в нашій публікації ми розповідали, за якими ознаками визначити причини падіння тиску у шинах автомобіля.

Також у наших публікаціях нещодавно ми говорили про маркування шин автомобіля і про те, що можна дізнатись з написів на боковині.

При підготовці статті були використані матеріали Rosava, Nokian Tyres та "Шина плюс".

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