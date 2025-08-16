ГБО це вигідно? 5 причин перейти на газ та як правильно вибрати систему

Що б про це не говорили, один найшвидших способів зменшити витрати на бензин - встановити на авто газобалонне обладнання. Переваги сучасних систем ГБО вже оцінили сотні тисяч водіїв - але далеко не всі, хто міг би.

Про п’ять вагомих аргументів за встановлення ГБО під скраплений пропан на бензинову машину читайте в матеріалі РБК-Україна .

Кому вигідно на газі

Газобалонне обладнання для автомобілів поширюється в Україні вже понад чверть століття. За даний період цей вид палива припинив бути альтернативним і став звичайним, яким можна заправитись практично на кожній АЗС, у тому числі і топових мереж.

Хоча точна кількість авто з ГБО в Україні невідома (часто власники не вносять зміни до техпаспорта), експерти припускають, що таких машин щонайменше 25% від загального автопарку. У числі газифікованих машин - не тільки сімейний транспорт, а й чимало поважних авто високого класу, у тому числі 8-циліндрові позашляховики.

Але економія – не єдиний аргумент за ГБО.

Витрати на пальне - майже вдвічі менші

Ціна літра скрапленої пропан-бутанової суміші LPG на 35 - 45 % нижча за бензин А-95. Буває, що в окремі сезони в Україні газ коштує на 50 - 60 % дешевше. Але загальна економія становить менший відсоток, оскільки споживання газу трохи більше (на 10 - 15%).

І чим більший об’єм двигуна - тим відчутніший фінансовий ефект. Проте, в першу чергу окупність встановлення ГБО залежить від добового пробігу машини.

Фото: використання газоподібного пального дає економію коштів. Але тільки за певних умов (freepik.com)

Подвоєний запас ходу

Комбінація бензинового бака та газового балона дає змогу подвоїти автономність авто. Це не лише зручно, а й практично: у разі закінчення одного виду пального завжди можна перейти на інший.

Також можна перейти на газ і у випадку відмови бензинової системи. Особливо це актуально для вживаних авто з великим пробігом, бо ГБО більшою мірою дублює паливну систему.

Зручність, надійність і довговічність

Найбільш поширена (і в наших умовах фактично безальтернативна) система ГБО 4-го покоління зарекомендувала себе як стабільна та безпроблемна.

Якщо встановити комплект від авторитетного бренда, ГБО не потребуватиме більше уваги, ніж стандартні вузли автомобіля. Керована електронікою газова апаратура чудово працює у щоденному режимі, не вимагаючи від водія жодних додаткових маніпуляцій.

Зменшення зносу двигуна

У певних водійських колах чомусь ходять розмови про шкідливість газу для мотора, хоча насправді все навпаки. Газове паливо позитивно впливає на ресурс двигуна.

Газ не змиває мастило зі стінок циліндрів, як бензин, особливо при холодному запуску, тому кільця і циліндри зношуються менше. Крім того, високе октанове число пропан-бутану (понад 100) запобігає детонації, що зменшує ударні навантаження на поршні. Щоправда, є кілька моделей двигунів, яким важко "затоваришувати" з ГБО, але інсталятори добре знають ці мотори і вживають відповідних заходів.

Довше служить моторна олива

Газова суміш містить менше речовин, які прискорюють старіння оливи. Навіть якщо це не означає, що можна збільшити міжсервісний період, це означає, що олива довше зберігає свої первинні властивості і краще захищає двигун. Звісно, що і при невеликому запізненні з заміною мастила деталі мотора не зазнають серйозних пошкоджень.

Додаткові міркування

В теперішніх умовах "газобалонна" тема має ще деякий позитив, який може схилити автомобіліста до переходу на газ.

- Безпроблемність. Нинішні власники машин "на газу" мають мінімум додаткових клопотів, пов’язаних з ГБО. Не проблема знайти газову заправку, доступні як брендові автозаправні комплекси, так і бюджетні варіанти. Також, немає проблем з якістю автомобільного газу, а саме обладнання потребує мінімального сервісу.

- Гнучкість у виборі обладнання. Численні постачальники дозволяють скомпонувати систему з дорогих високоякісних ключових компонентів (редуктор, форсунки, ЕБУ) і одночасно з доступніших другорядних деталей (балон, трубки, клапани).

- Якісний монтаж - не проблема. Розвинена мережа спеціалізованих майстерень дає змогу встановити апаратуру якісно. Адже ГБО - це не лише технічна інсталяція, а й тонке налаштування, яке потребує досвіду та спеціального програмного забезпечення.

Висновок

Невеликий річний пробіг - єдине, що може стати реальним аргументом проти переводу машини на газ. Ну і не забуваємо про ті особливі бензинові двигуни, які вважаються проблемними для газифікації через конструктивні особливості.

А в цілому ГБО - однозначний плюс для власника. Хоча його, так би мовити, ступінь ефективності підлягає обговоренню.