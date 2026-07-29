Чи можна сигналити водію, який повільно їде попереду: що дозволяють ПДР

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Коли можна сигналити. Звуковий сигнал дозволено використовувати лише для відвернення ДТП або поза населеними пунктами - щоб попередити інших водіїв про намір виконати обгін.

Звуковий сигнал дозволено використовувати лише для відвернення ДТП або поза населеними пунктами - щоб попередити інших водіїв про намір виконати обгін. Що означає "для відвернення ДТП". Клаксон можна використовувати, якщо він допоможе попередити іншого учасника руху про небезпеку та уникнути аварії.

Клаксон можна використовувати, якщо він допоможе попередити іншого учасника руху про небезпеку та уникнути аварії. Повільний рух автомобіля попереду чи водій, який не рушає після зеленого сигналу світлофора, не належать до випадків, коли ПДР прямо дозволяють використовувати клаксон.Коли сигналити не можна.

Багато водіїв сприймають звуковий сигнал як спосіб звернути увагу іншого учасника дорожнього руху. Одні сигналять автомобілю, який рухається надто повільно, інші - тому, хто "заснув" на світлофорі або довго не починає рух після ввімкнення зеленого сигналу.

Втім, Правила дорожнього руху не дозволяють використовувати клаксон у будь-якій ситуації. Для цього існують чіткі правила.

Коли ПДР дозволяють використовувати звуковий сигнал

Відповідно до пунктів 9.5 і 9.6 ПДР, звукові сигнали можуть застосовуватися лише у двох випадках:

для відвернення дорожньо-транспортної пригоди;

поза населеними пунктами - для попередження інших водіїв про намір виконати обгін.

Інших підстав для використання клаксона Правила не передбачають.

Чи можна сигналити повільному водію

Досить поширена ситуація - попереду їде автомобіль із невеликою швидкістю, хоча дорога вільна. Нерідко водії позаду намагаються "підганяти" його короткими сигналами.

Однак сам по собі повільний рух не входить до переліку випадків, коли ПДР дозволяють використовувати клаксон.

Якщо повільний автомобіль не створює безпосередньої загрози аварії, звуковий сигнал лише через невдоволення його швидкістю не відповідає вимогам пункту 9.5 ПДР.

А якщо водій не рушає на зелене світло

Саме ця ситуація викликає найбільше суперечок.

Майже кожен водій хоча б раз коротко сигналив автомобілю, який не почав рух після ввімкнення зеленого сигналу світлофора. Для більшості це звичайна практика.

Однак у Правилах дорожнього руху немає окремої норми, яка дозволяла б використовувати клаксон, щоб привернути увагу водія, який "заснув" на світлофорі.

Тобто формально ПДР визначають лише дві підстави для використання звукового сигналу, і така ситуація серед них не згадується.

Водночас на практиці короткий сигнал у подібних випадках широко використовується, адже часто допомагає швидко привернути увагу водія та уникнути затримки руху. Саме тому багато хто вважає таку поведінку нормальною, хоча прямого дозволу в ПДР для цього немає.

Що означає "для відвернення ДТП"

Під відверненням дорожньо-транспортної пригоди маються на увазі ситуації, коли звуковий сигнал допомагає попередити іншого учасника руху про небезпеку.

Наприклад, якщо інший автомобіль почав перебудовуватися у вашу смугу і водій не помітив вас, або існує реальна загроза зіткнення.

У такому випадку клаксон використовується не для того, щоб висловити невдоволення, а щоб допомогти уникнути аварії.