Чи достатньо просто пригальмувати перед знаком STOP: що вимагають ПДР

Перед знаком STOP чимало водіїв лише пригальмовують і продовжують рух. Проте така звичка може мати неприємні наслідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Правила дорожнього руху та Кодекс України про адміністративні правопорушення.
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Знак 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено" належить до знаків пріоритету.
Його вимога однозначна: водієві заборонено проїжджати без повної зупинки. Тобто лише зменшити швидкість перед знаком недостатньо - автомобіль повинен повністю зупинитися.
Після цього водій має дати дорогу транспортним засобам, які рухаються дорогою, що перетинається.
Якщо під знаком встановлена табличка 7.8 "Напрямок головної дороги", вона показує, як проходить головна дорога на перехресті. У такому разі після зупинки потрібно пропустити транспортні засоби, що рухаються головною дорогою, а також автомобілі, які наближаються праворуч рівнозначною дорогою.
Якщо перед знаком нанесена стоп-лінія (розмітка 1.12), автомобіль потрібно повністю зупинити саме перед нею.
Якщо стоп-лінії немає, зупинку необхідно виконати перед знаком STOP. Лише після цього, переконавшись, що це безпечно, можна продовжити рух.
Окрема вимога діє перед нерегульованими залізничними переїздами. Якщо перед таким переїздом встановлено знак STOP, водій також зобов'язаний зупинитися перед стоп-лінією, а за її відсутності - перед самим знаком.
Знак STOP встановлюють у місцях, де перед початком руху водій повинен повністю оцінити дорожню обстановку та переконатися, що не створить перешкод іншим учасникам дорожнього руху.
Саме тому навіть дуже повільний проїзд без повної зупинки вважається невиконанням вимог цього дорожнього знака.
Якщо водій проїде знак 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено" без повної зупинки, це вважається порушенням Правил дорожнього руху.
За частиною 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення за таке порушення передбачено штраф у розмірі 340 гривень.
Раніше РБК-Україна пояснювало, чи потрібно пропускати автомобіль, який перестроюється, та хто має перевагу під час такого маневру.
Також ми розповідали, чи можна виїжджати на перехрестя, якщо попереду утворився затор, і чому навіть зелений сигнал світлофора не завжди дає право почати рух.
Крім того, РБК-Україна розбиралося, чи потрібно чекати, поки пішохід повністю перейде дорогу, та що насправді вимагають Правила дорожнього руху.