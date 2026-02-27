ua en ru
На честь ювілею: Skoda Octavia отримала незвичне оновлення

П'ятниця 27 лютого 2026 14:59
На честь ювілею: Skoda Octavia отримала незвичне оновлення Фото: Skoda Octavia отримала незвичне оновлення (skoda.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Ліфтбек та універсал Skoda Octavia на честь 30-річчя моделі отримають ефектний колір під назвою Dragon Skin. Цей тон обрали прихильники бренду у соцмережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autoevolution.

Читайте також: Skoda показала електричний універсал Vision O: якою буде Octavia майбутнього

Зазначається, що представництво чеського автовиробника у Великій Британії представило новий колір на честь 30-річчя Octavia.

Відтінок називається Dragon Skin. Skoda дозволила обрати колір фарби мвбутніх авто шанувальникам марки за допомогою голосування у Instagram, Facebook та LinkedIn, де він змагався з Storm Blue та Tangerine Orange.

Замовлення на авто у новому кольорі відкриваються 4 березня, а колір буде запропоновано за доплату у 1152 долари.

Важливо, що колір Dragon Skin буде доступний лише для трьох версій Octavia. Зокрема, в нього пофарбують хетчбек та універсал Octavia vRS, а також 130 екземплярів Octavia Sportline.

Новий колір приєднається до тонів Waterworld Green й Space Violet, які були додані до кольорової гами після голосування шанувальників бренду. На фотографіях нова фарба виглядає як інтригуюче поєднання жовтого та зеленого, хоча в реальному житті він виглядатиме ще більш яскраво.

Раніше повідомлялось, що Skoda в Україні суттєво оновила лінійку двигунів для автомобілів 2026 модельного року. Так, нові силові агрегати двигуни отримали Skoda Kodiaq, Superb, Kamiq та Scala, згодом оновлення отримає і бестселер бренду Skoda Octavia.

Також ми писали, що компанія Skoda показала офіційні зображення нового концептуального універсала на електротязі під назвою Vision O. Оголошено, що шоу-кар "продемонструє майбутній розвиток" машин з таким типом кузова.

