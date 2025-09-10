Skoda показала електричний універсал Vision O: якою буде Octavia майбутнього
Компанія Skoda на автосалоні у Мюнхені показала концептуальний універсал Vision O на електротязі, який у майбутньому стане новою Octavia.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Skoda Vision O є вітриною фірмової стилістики Modern Solid. Багато елементів дістануться Octavia, проте частина суто концептуальних "фішок" відпаде по дорозі в серію: наприклад, задні двері, що відчиняються проти ходу, та сітчасті підголівники, надруковані на 3D-принтері.
Що в салоні
У довжину Vision O сягає 4850 міліметрів - тобто він на 152 міліметри довший за нинішню Octavia з аналогічним типом кузова, але коротше за флагманський Superb.
У багажнику вміщується до 650 літрів вантажу, плюс є безліч рішень у дусі Simply Clever: гачки, відсіки для дрібниць, вбудований холодильник, чотири парасольки та портативна Bluetooth-колонка.
Замість звичайної панелі приладів Skoda розмістила під лобовим склом вузький дисплей Horizon Display. Центральний екран має портретну орієнтацію.
Що відомо про техніку
Про "техніку" шоу-кара подробиць мінімум. Відомо, що нова Octavia вийде у світ у кузовах ліфтбек та універсал, буде побудована на платформі SSP і, ймовірно, отримає 800-вольтову архітектуру. Програмне забезпечення новинці дістанеться від електричного Golf, і розроблять його разом із американським Rivian.
Раніше повідомлялось, що Skoda в Україні суттєво оновила лінійку двигунів для автомобілів 2026 модельного року. Так, нові силові агрегати двигуни отримали Skoda Kodiaq, Superb, Kamiq та Scala, згодом оновлення отримає і бестселер бренду Skoda Octavia.