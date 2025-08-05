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Справжня революція: Skoda готує електричну Octavia, і показала перше фото новинки

Вівторок 05 серпня 2025 15:58
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Справжня революція: Skoda готує електричну Octavia, і показала перше фото новинки Фото: Skoda готує електричну Octavia (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Skoda показала перші зображення нового концептуального універсала на електротязі під назвою Vision O. Оголошено, що шоу-кар "продемонструє майбутній розвиток" машин з таким типом кузова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У прес-службі виробника також заявили, що світову прем'єру новинка відзначить на Мюнхенському автосалоні, який відкриється на початку вересня.

Перший електричний універсал бренду

Тим часом, ще в 2023 році Skoda анонсувала появу у своїй гамі першого електричного універсала: тоді були опубліковані прості рендери автомобіля з умовним ім'ям Skoda Combi. Зважаючи на все, Skoda Vision O – це еволюція того проекту.

Справжня революція: Skoda готує електричну Octavia, і показала перше фото новинки

Ряд медіа вважають, що буква O у назві зовсім не випадкова – мовляв, нам покажуть провісника або безпосередньо Skoda Octavia наступного покоління, або її "зелену" альтернативу. При цьому нинішній Skoda Octavia з ДВЗ продовжать конвеєрне життя.

Справжня революція: Skoda готує електричну Octavia, і показала перше фото новинки

Що ж до дизайну Skoda Vision O, то він виконаний в актуальному фірмовому стилі Modern Solid. Два роки тому в компанії також розповіли про те, що довжина електричного універсала складе приблизно 4,7 метра.

Більше подробиць про концепт обіцяють розкрити ще перед презентацією, тобто найближчими тижнями чекаємо на нові тизери. Ну а на ринок серійний електричний універсал вийде у 2026 році.

Справжня революція: Skoda готує електричну Octavia, і показала перше фото новинки

Раніше повідомлялось, що Skoda в Україні суттєво оновила лінійку двигунів для автомобілів 2026 модельного року. Так, нові силові агрегати двигуни отримали Skoda Kodiaq, Superb, Kamiq та Scala, згодом оновлення отримає і бестселер бренду Skoda Octavia.

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