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Золотий позашляховик за недорого: продається броньовик на базі Hummer H2 з фільму "Диктатор"

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Неділя 14 листопада 2021 17:00
Золотий позашляховик за недорого: продається броньовик на базі Hummer H2 з фільму "Диктатор" Golden Dartz Prombron Aladeen Edition (Фото: dartzmotorz.com)
Автор: Олександр Мороз

Виставлена на продаж машина генерала АЛАДІНА, персонажа Саші Барона Коена з кінокомедії"Диктатор". Броньований позашляховик Dartz Prombron був доопрацьований спеціально для фільму.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Dartz.

Золотий позашляховик за недорого: продається броньовик на базі Hummer H2 з фільму &quot;Диктатор&quot;

"Володіючи потужністю суперкара і технологіями космічного корабля, він може похвалитися унікальними можливостями захисту аж до рівня Stanag 2, забезпечуючи пасажирам стійкість навіть до бронебійних снарядів", - сміливо заявляють творці цієї вражаючої машини з прибалтійської компанії Dartz.

Золотий позашляховик за недорого: продається броньовик на базі Hummer H2 з фільму &quot;Диктатор&quot;

З моменту виходу фільму на екрани в 2012 році 10 примірників Golden Dartz Prombron Aladeen Edition були виставлені на продаж. Три з них були показані у фільмі в кортежі генерала АЛАДІНА. І тепер останній, що залишився непроданим, екземпляр може стати вашим.

Золотий позашляховик за недорого: продається броньовик на базі Hummer H2 з фільму &quot;Диктатор&quot;

"Золотий" позашляховик оснащений бензиновим двигуном V8 потужністю 400 к.с. (298 кВт), а його кузов забезпечує захист від рівня B2 до B7+. Відзначимо також броньоване скло товщиною 7,6 сантиметрів, а також встановлений в салоні біометричний сейф, який надійно захистить ваші коштовності від грабіжників.

Золотий позашляховик за недорого: продається броньовик на базі Hummer H2 з фільму &quot;Диктатор&quot;

Орієнтовна ціна Golden Dartz Prombron Aladeen Edition складе від 500 000 до 750 000 доларів. Відчуй себе диктатором!

Нагадаємо, що в Іраку позашляховик Toyota Land Cruiser переробили в шестиколісний пікап-монстр з розкішним салоном і посиленою підвіскою.

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