Золотой внедорожник за недорого: продается броневик на базе Hummer H2 из фильма "Диктатор"
Выставлена на продажу машина генерала Аладина, персонажа Саши Барона Коэна из кинокомедии "Диктатор". Бронированный внедорожник Dartz Prombron был доработан специально для фильма.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Dartz.
"Обладая мощностью суперкара и технологиями космического корабля, он может похвастаться уникальными возможностями защиты вплоть до уровня Stanag 2, обеспечивая пассажирам устойчивость даже к бронебойным снарядам", - смело заявляют создатели этой впечатляющей машины из прибалтийской компании Dartz.
С момента выхода фильма на экраны в 2012 году 10 экземпляров Golden Dartz Prombron Aladeen Edition были выставлены на продажу. Три из них были показаны в фильме в кортеже генерала Аладина. И теперь последний, оставшийся непроданным, экземпляр может стать вашим.
"Золотой" внедорожник оснащен бензиновым двигателем V8 мощностью 400 л.с. (298 кВт), а его кузов обеспечивает защиту от уровня B2 до B7+. Отметим также бронированное стекло толщиной 7,6 сантиметров, а также установленный в салоне биометрический сейф, который надежно защитит ваши драгоценности от грабителей.
Ориентировочная цена Golden Dartz Prombron Aladeen Edition составит от 500 000 до 750 000 долларов. Почувствуй себя диктатором!
Напомним, что в Ираке внедорожник Toyota Land Cruiser переделали в шестиколесный пикап-монстр с роскошным салоном и усиленной подвеской.