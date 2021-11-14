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Золотой внедорожник за недорого: продается броневик на базе Hummer H2 из фильма "Диктатор"

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Воскресенье 14 ноября 2021 17:00
Золотой внедорожник за недорого: продается броневик на базе Hummer H2 из фильма "Диктатор" Golden Dartz Prombron Aladeen Edition (Фото: dartzmotorz.com)
Автор: Александр Мороз

Выставлена на продажу машина генерала Аладина, персонажа Саши Барона Коэна из кинокомедии "Диктатор". Бронированный внедорожник Dartz Prombron был доработан специально для фильма.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Dartz.

Золотой внедорожник за недорого: продается броневик на базе Hummer H2 из фильма &quot;Диктатор&quot;

"Обладая мощностью суперкара и технологиями космического корабля, он может похвастаться уникальными возможностями защиты вплоть до уровня Stanag 2, обеспечивая пассажирам устойчивость даже к бронебойным снарядам", - смело заявляют создатели этой впечатляющей машины из прибалтийской компании Dartz.

Золотой внедорожник за недорого: продается броневик на базе Hummer H2 из фильма &quot;Диктатор&quot;

С момента выхода фильма на экраны в 2012 году 10 экземпляров Golden Dartz Prombron Aladeen Edition были выставлены на продажу. Три из них были показаны в фильме в кортеже генерала Аладина. И теперь последний, оставшийся непроданным, экземпляр может стать вашим.

Золотой внедорожник за недорого: продается броневик на базе Hummer H2 из фильма &quot;Диктатор&quot;

"Золотой" внедорожник оснащен бензиновым двигателем V8 мощностью 400 л.с. (298 кВт), а его кузов обеспечивает защиту от уровня B2 до B7+. Отметим также бронированное стекло толщиной 7,6 сантиметров, а также установленный в салоне биометрический сейф, который надежно защитит ваши драгоценности от грабителей.

Золотой внедорожник за недорого: продается броневик на базе Hummer H2 из фильма &quot;Диктатор&quot;

Ориентировочная цена Golden Dartz Prombron Aladeen Edition составит от 500 000 до 750 000 долларов. Почувствуй себя диктатором!

Напомним, что в Ираке внедорожник Toyota Land Cruiser переделали в шестиколесный пикап-монстр с роскошным салоном и усиленной подвеской.

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