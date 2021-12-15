Труна на коліщатках: хот-род Drag-U-La, як у "Сімейці монстрів", виставлено на продаж

Кастомний драгстер Munsters "Drag-U-La", як у знаменитому серіалі "Сімейка монстрів", буде продано з аукціону. Автомобіль побудовано легендою американського кастомайзингу Джорджем Баррісом на основі справжньої труни.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на аукціонний дім Mecum.

Ще за часів чорно-білих телевізорів вразливим глядачам пропонувалися різні ситкоми-ужастики. Серед них - "Сімейка монстрів".

Сім'я "монстрів", до якої входили Герман, Лілі, Едді, Мерилін і дідусь, володіла Ford Model-T 1926 року випуску, поки Герман не програв його в перегонах. Щоб відіграти автомобіль, дідусь Мюнстер побудував зі справжньої труни драгстер Drag-u-la Coffin.

На аукціон виставлено кастомний автомобіль, створений за зразком оригінальної версії автомобіля з шоу. Це робота "короля" кастомних автомобілів Джорджа Барріса.

Побудований на основі справжньої труни Drag-u-la оснащений 4,7-літровим двигуном Ford Mustang V8 з двома карбюраторами, який в парі з автоматичною коробкою передач видає 350 кінських сил.

Сидіння плавно обтікає корпус заднього диференціала, а задні колеса взуті в гігантські гоночні сліки Firestone.

І тепер цей драгстер виставлений на аукціоні Mecum в штаті Флорида. Він укомплектований супровідною документацією та автографами зірок телешоу. Торги відбудуться 6-16 січня 2022 року.

Цікаво, що цей унікальний автомобіль навіть не має початкової ціни. Схоже, ажіотаж навколо цих торгів розбудить навіть мертвих.

Нагадаємо, що на аукціон виставили спорткар Porsche 911, який раніше належав відомому наркобарону Пабло Ескобару. Цей епізод в біографії машини робить її особливо цінною для колекціонерів.