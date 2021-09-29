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Чекати понад рік: глава Mercedes-Benz назвав реальні терміни поставок деяких моделей

Автор: Константин Широкун

У Daimler повідомили, що деяким клієнтам Mercedes-Benz доведеться чекати своїх замовлень понад рік. Проблеми вже традиційно пов'язані з глобальною нестачею напівпровідників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Голова правління Daimler Ола Калленіус так прокоментував ситуацію, що склалася: "Попит на нові Mercedes-Benz величезний, і він з кожним місяцем зростає. Водночас, на жаль, існують серйозні обмеження в багатьох виробничих процесах. Для деяких моделей час очікування може скласти більше, ніж хотілося б, в деяких випадках – понад рік".

Раніше Калленіус, коментуючи ситуацію, висловлював побоювання, що наслідки дефіциту чіпів можуть відчуватися на автомобільному ринку і в 2023 році. Daimler раніше заявляв, що очікує значного зниження продажів бренду Mercedes-Benz в третьому кварталі через брак мікросхем, але сподівається, що попит на чіпи дещо зменшиться до кінця року через запуск нових підприємств з їх виробництва.

Нагадаємо, Mercedes-Benz і концерн Stellantis будуть спільно випускати батареї для електромобілів. Сумарна виробнича потужність підприємств повинна скласти близько 120 ГВт∙год на рік.

Також повідомлялося, що названо ТОП-5 найшвидших кросоверів сучасності. Сьогодні у багатьох іменитих брендів є кросовери, здатні "виїжджати" з п'яти і навіть чотирьох секунд.

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Автомобільний ринок