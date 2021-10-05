"Зеленський погодився": у "Слузі народу" хочуть зробити парковку біля Ради тільки для електромобілів

Автомобільна парковка біля Верховної ради може стати виключно електромобільною. З такою пропозицією виступили депутати "Слуги народу" на з'їзді в Трускавці.

Про це в коментарі РБК-Украина Авто повідомив Олександр Маріковський, заступник голови Комітету Верховної ради України з питань екологічної політики та природокористування.

На недавньому з'їзді фракції "Слуга народу", що пройшов 2 жовтня в курортному Трускавці, обговорювалися не тільки політичні питання та план подальших дій партії. Також депутати торкнулися теми розвитку електромобільного руху в Україні, хоча й під дещо незвичним кутом.

Під час з'їзду була озвучена ініціатива про те, що автомобільну парковку безпосередньо біля будівлі Верховної ради слід зробити виключно для електромобілів. Про це на презентації Концепції утилізації транспортних засобів в Україні розповів Олександр Маріковський, заступник голови Комітету Верховної ради України з питань екологічної політики та природокористування.

"Біля купола Верховної ради свої" Майбахи" паркують Рабінович, Медведчук та інші "привілейовані" депутати, – зазначив Маріковський. – Є пропозиція, щоб тут могли паркуватися виключно електромобілі".

Як зазначив парламентарій, ідею висунув член фракції "Слуга народу" Ігор Кривошеєв. Щобільше – ініціатива знайшла підтримку у перших осіб фракції, а також у заступника Голови Верховної ради та навіть президента Володимира Зеленського.

"Арахамія (голова фракції "Слуга народу", – ред.) погодився, Стефанчук (перший заступник голови Верховної ради, – ред.) погодився, – зазначив Маріковський. - До Зеленського підійшли – він теж погодився".

Судячи з усього, ідеї паркування для електромобілів біля стін Верховної ради не обмежиться обговореннями всередині фракції, а має всі шанси втілитися в життя.

"На 5 жовтня намічено брифінг з цього питання, – розповів Олександр Маріковський в ексклюзивному коментарі РБК-Україна Авто. – Створення виключно електромобільної парковки дозволить нам, як народним депутатам, своїм прикладом показати важливість екології та електромобілів, які не мають шкідливих викидів в атмосферу".

Нагадаємо, раніше ми детально аналізували, чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ.