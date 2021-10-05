"Зеленский согласился": в "Слуге народа" хотят сделать парковку у Рады только для электромобилей

Автомобильная парковка возле Верховной рады может стать исключительно электромобильной. С таким предложением выступили депутаты "Слуги народа" на съезде в Трускавце.

Об этом в комментарии РБК-Украина Авто сообщил Александр Мариковский, заместитель председателя Комитета Верховной рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования.

На недавнем съезде фракции "Слуга Народа", прошедшем 2 октября в курортном Трускавце, обсуждались не только политические вопросы и план дальнейших действий партии. Также депутаты коснулись темы развития электромобильного движения в Украине, хотя и под несколько необычным углом.

Во время съезда была озвучена инициатива о том, что автомобильную парковку непосредственно у здания Верховной рады следует сделать исключительно для электромобилей. Об этом на презентации Концепции утилизации транспортных средств в Украине рассказал Александр Мариковский, заместитель председателя Комитета Верховной рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования.

"У купола Верховной рады свои "Майбахи" паркуют Рабинович, Медведчук и другие "привилегированные" депутаты, – отметил Мариковский. – Есть предложение, чтобы здесь могли парковаться исключительно электромобили".

Как отметил парламентарий, идею выдвинул член фракции "Слуга народа" Игорь Кривошеев. Более того – инициатива нашла поддержку у первых лиц фракции, а также у заместителя председателя Верховной рады и даже президента Владимира Зеленского.

«Арахамия (глава фракции "Слуга народа", – ред.) согласился, Стефанчук (первый заместитель председателя Верховной рады, – ред.) согласился, – отметил Мариковский. – К Зеленскому подошли – он тоже согласился».

Судя по всему, идее парковки для электромобилей у стен Верховной рады не ограничится обсуждениями внутри фракции, а имеет все шансы претвориться в жизнь.

"На 5 октября намечен брифинг по этому вопросу, – рассказал Александр Мариковский в эксклюзивном комментарии РБК-Украина Авто. – Создание такой парковки позволит нам, как народным депутатам, своим примером показать важность экологии и электромобилей, не имеющих вредных выбросов в атмосферу".

Напомним, ранее мы подробно анализировали, смогут ли электромобили в Украине заменить транспорт на ДВС.