Кремнієва батарея та 700 ”сил": китайський електрокросовер GAC Aion отримав запас ходу понад 1000 км.

Aion - це електричний суббренд компанії GAC, офіс якої знаходиться в Гуанчжоу. На рідному автосалоні, що відкрився минулими вихідними, компанія відсвяткувала світову прем'єру електричного кросовера Aion LX Plus другого покоління.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт компанії.

Головною фішкою кросовера став заявлений запас ходу 1008 км, що стало можливим завдяки масивній батареї ємністю 144 кВт·ч.Aion LX Plus оснастили парою електромоторів сумарною потужністю 725 к.с. і двоступеневою коробкою передач. У GAC заявили, що новинка здатна розганятися з місця до 100 км/год за 2,9 секунди. LX Plus також оснащений трьома лідарами з автоматичним масштабуванням від RoboSense.

Тяговий акумулятор кросовера отримав запатентовану технологію Sponge, яка дозволила для негативного катода застосувати пористий кремній. Переваги такого рішення – більш висока щільність зберігання енергії та збільшення циклів перезаряджання.

Крім того, як зазначають в GAC, ця технологія істотно продовжує ресурс батареї при регулярних циклах зарядки / розрядки, а також дозволяє зменшити обсяг і вагу АКБ на 20% і 14% відповідно. GAC має намір продавати це технологічне рішення стороннім автовиробникам.

У салоні кросовера прописався 15,6-дюймовий сенсорний екран. За продуктивність Мультимедіа відповідає 8-ядерний процесор Qualcomm 8155. Крім того, новий електромобіль оснащений аудіосистемою Alpine з 10 динаміками і шкіряними кріслами.

Ціни нового електромобіля стануть відомі ближче до старту продажів, який запланований на літо 2022 року.

Нагадаємо, що названі найнадійніші автомобілі 2021 року. Перше місце посіла марка Lexus.

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