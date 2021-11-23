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Кремниевая батарея и 700 "сил: китайский электрокроссовер GAC Aion получил запас хода свыше 1000 км

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Вторник 23 ноября 2021 10:57
Кремниевая батарея и 700 "сил: китайский электрокроссовер GAC Aion получил запас хода свыше 1000 км Фото: GAC Aion LX Plus (gacne.com.cn)
Автор: Константин Широкун

Aion – это электрический суббренд компании GAC, офис которой находится в Гуанчжоу. На родном автосалоне, который открылся на минувших выходных, компания отпраздновала мировую премьеру электрического кроссовера Aion LX Plus второго поколения.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт компании.

Главной фишкой кроссовера стал заявленный запас хода 1008 км, что стало возможным благодаря массивной батарее емкостью 144 кВт·ч. Aion LX Plus оснастили парой электромоторов суммарной мощностью 725 л.с. и двухступенчатой коробкой передач. В GAC заявили, что новинка способна разгоняться с места до 100 км/ч за 2,9 секунды. LX Plus также оснащен тремя лидарами с автоматическим масштабированием от RoboSense.

Кремниевая батарея и 700 &quot;сил: китайский электрокроссовер GAC Aion получил запас хода свыше 1000 км

Тяговый аккумулятор кроссовера получил запатентованную технологию Sponge, которая позволила для отрицательного катода применить пористый кремний. Преимущества такого решения - более высокая плотность хранения энергии и увеличение циклов перезарядки.

Кроме того, как отмечают в GAC, эта технология существенно продлевает ресурс батареи при регулярных циклах зарядки/разрядки, а также позволяет уменьшить объем и вес АКБ на 20% и 14% соответственно. GAC намерен продавать это технологичное решение сторонним автопроизводителям.

Кремниевая батарея и 700 &quot;сил: китайский электрокроссовер GAC Aion получил запас хода свыше 1000 км

В салоне кроссовера прописался 15,6-дюймовый сенсорный экран. За производительность мультимедиа отвечает 8-ядерный процессор Qualcomm 8155. Кроме того, новый электромобиль оснащен аудиосистемой Alpine с 10 динамиками и кожаными креслами.

Цены нового электромобиля станут известны ближе к старту продаж, который запланирован на лето 2022 года.

Напомним, что названы самые надежные автомобили 2021 года. Первое место заняла марка Lexus.

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