Поки що невеликими партіями: почалося серійне виробництво електровантажівок Tesla Semi

Електричний тягач Tesla Semi зафільмували на заводі в Неваді під час випробувань. Невеличкий ролик опубліковано на YouTube. Стверджується, що на відео – серійна версія електричної вантажівки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Twitter Сойєра Меррітта.

Випробування електричної вантажівки Tesla Semi вдалося зняти на відео. Автор відео Сойєр Меррітт стверджує, тести проводилися на заводі компанії в Неваді – вантажівка проводив деякі базові тести включаючи прискорення, гальмування, розвороти і кола.

Меррітт стверджує, що дрібносерійне виробництво Tesla Semi на підприємстві вже стартувало. Правда, про масове виробництво мова поки не йде-воно почнеться лише в наступному році.

Передбачається, що мова йде про невелику партію машин, які призначаються для PepsiCo. Раніше глава цієї компанії Рамон Лагуарта заявив, що його компанія отримає вантажівки ще до кінця року. Ситуація отримала скандальне продовження, тому що глава Tesla Ілон Маск тут же спростував слова топ-менеджера.

До складу силової установки машини увійдуть чотири електродвигуни, до 100 км/год вантажівка зможе прискоритися всього за 5 секунд. Завдяки модернізованим акумуляторам, електричний тягач Tesla Semi може проїжджати без підзарядки до 1 тисячі кілометрів. Раніше ця цифра становила від 500 до 800 км.

Прототип новинки дебютував ще в листопаді 2017 року. Спочатку планувалося, що вантажiвка встане на конвеєр в 2019-му, проте після цього дата початку серійного виробництва не раз відкладалася.

Нагадаємо, що компанія Geely створила електричну фуру, яка здатна не тільки перевозити багатотонні вантажі, але і максимально комфортна для проживання.