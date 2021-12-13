ru ua
Пн, 13 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Поки що невеликими партіями: почалося серійне виробництво електровантажівок Tesla Semi

Новость на русском →
Понеділок 13 грудня 2021 17:41
Поки що невеликими партіями: почалося серійне виробництво електровантажівок Tesla Semi Електричний тягач Tesla Semi (Фото: скріншот YouTube)
Автор: Олександр Мороз

Електричний тягач Tesla Semi зафільмували на заводі в Неваді під час випробувань. Невеличкий ролик опубліковано на YouTube. Стверджується, що на відео – серійна версія електричної вантажівки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Twitter Сойєра Меррітта.

Випробування електричної вантажівки Tesla Semi вдалося зняти на відео. Автор відео Сойєр Меррітт стверджує, тести проводилися на заводі компанії в Неваді – вантажівка проводив деякі базові тести включаючи прискорення, гальмування, розвороти і кола.

Поки що невеликими партіями: почалося серійне виробництво електровантажівок Tesla Semi

Меррітт стверджує, що дрібносерійне виробництво Tesla Semi на підприємстві вже стартувало. Правда, про масове виробництво мова поки не йде-воно почнеться лише в наступному році.

Передбачається, що мова йде про невелику партію машин, які призначаються для PepsiCo. Раніше глава цієї компанії Рамон Лагуарта заявив, що його компанія отримає вантажівки ще до кінця року. Ситуація отримала скандальне продовження, тому що глава Tesla Ілон Маск тут же спростував слова топ-менеджера.

До складу силової установки машини увійдуть чотири електродвигуни, до 100 км/год вантажівка зможе прискоритися всього за 5 секунд. Завдяки модернізованим акумуляторам, електричний тягач Tesla Semi може проїжджати без підзарядки до 1 тисячі кілометрів. Раніше ця цифра становила від 500 до 800 км.

Поки що невеликими партіями: почалося серійне виробництво електровантажівок Tesla Semi

Прототип новинки дебютував ще в листопаді 2017 року. Спочатку планувалося, що вантажiвка встане на конвеєр в 2019-му, проте після цього дата початку серійного виробництва не раз відкладалася.

Нагадаємо, що компанія Geely створила електричну фуру, яка здатна не тільки перевозити багатотонні вантажі, але і максимально комфортна для проживання.

Читайте РБК-Україна в Google News
электромобили
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору