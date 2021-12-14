ru ua
Вт, 14 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Жизнь с Uber: как выглядит Tesla Model S после 700 тысяч километров в такси

Новина українською →
Вторник 14 декабря 2021 20:59
Жизнь с Uber: как выглядит Tesla Model S после 700 тысяч километров в такси Tesla Model S 70D с пробегом 424 тысячи миль (Фото: insideevs.com)
Автор: Александр Мороз

Электрокар Tesla Model S 2015 года выпуска всю свою жизнь проработал в такси Uber в США. И за 6 лет почти беспроблемно накатал без малого 700 тысяч километров.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на InsideEVs.

Жизнь с Uber: как выглядит Tesla Model S после 700 тысяч километров в такси

После более чем столетнего господства двигателей внутреннего сгорания, многие автомобилисты не торопятся пересаживаться на электрокары, опасаясь проблем с надежностью.

YouTube-блогер Брэйден Карлсон выложил видеоролик с автомобилем своего друга. И это определенно Tesla с самым большим пробегом в мире. По крайней мере, на сегодняшний день. За шесть лет работы в такси Uber Tesla Model S 70D 2015 года рождения накатала по одометру более 424 тысяч миль (около 682 тысяч километров). И до сих пор жива!

Жизнь с Uber: как выглядит Tesla Model S после 700 тысяч километров в такси

Конечно, при таком солидном пробеге не обошлось без ремонтов. Батарея, всегда вызывающая беспокойство у владельцев электромобилей, выдержала более 400 тысяч километров. Причем, новую поставили бесплатно - компания Tesla дает бессрочную гарантию на заводские аккумуляторы, без ограничений по пробегу.

На отметке в 611 550 км по одометру был заменен передний двигатель. Задний же до сих пор оригинальный. Кроме того, были заменены несколько компонентов подвески, а также компрессор кондиционера.

Тем не менее, эта Tesla все еще держится и, похоже, успешно преодолеет отметку в миллион километров. Осталось ведь совсем немного.

Напомним, что появились первые фото и видео серийной версии электрического пикапа Tesla Cybertruck. Машину засняли на испытательном полигоне компании в Северной Калифорнии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Tesla
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения