Жизнь с Uber: как выглядит Tesla Model S после 700 тысяч километров в такси

Электрокар Tesla Model S 2015 года выпуска всю свою жизнь проработал в такси Uber в США. И за 6 лет почти беспроблемно накатал без малого 700 тысяч километров.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на InsideEVs.

После более чем столетнего господства двигателей внутреннего сгорания, многие автомобилисты не торопятся пересаживаться на электрокары, опасаясь проблем с надежностью.

YouTube-блогер Брэйден Карлсон выложил видеоролик с автомобилем своего друга. И это определенно Tesla с самым большим пробегом в мире. По крайней мере, на сегодняшний день. За шесть лет работы в такси Uber Tesla Model S 70D 2015 года рождения накатала по одометру более 424 тысяч миль (около 682 тысяч километров). И до сих пор жива!

Конечно, при таком солидном пробеге не обошлось без ремонтов. Батарея, всегда вызывающая беспокойство у владельцев электромобилей, выдержала более 400 тысяч километров. Причем, новую поставили бесплатно - компания Tesla дает бессрочную гарантию на заводские аккумуляторы, без ограничений по пробегу.

На отметке в 611 550 км по одометру был заменен передний двигатель. Задний же до сих пор оригинальный. Кроме того, были заменены несколько компонентов подвески, а также компрессор кондиционера.

Тем не менее, эта Tesla все еще держится и, похоже, успешно преодолеет отметку в миллион километров. Осталось ведь совсем немного.

Напомним, что появились первые фото и видео серийной версии электрического пикапа Tesla Cybertruck. Машину засняли на испытательном полигоне компании в Северной Калифорнии.