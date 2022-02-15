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Міг би приїхати до України: Geely випустить недорогий електрокроссовер для молоді

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Вівторок 15 лютого 2022 09:02
Міг би приїхати до України: Geely випустить недорогий електрокроссовер для молоді Електричний кросовер Geometry X Tiger (Фото: autohome.com)
Автор: Олександр Мороз

Преміальний суббренд компанії Geely готує до дебюту доступний електричний кросовер Geometry X Tiger. Новинка орієнтована на молодіжну аудиторію.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AutoHome.

Кросовер виконаний в незвичайному для марки Geometry дизайні: кольорові декоративні елементи, з'єднані світлодіодною смугою вузькі денні ходові вогні і яскраві рамки навколо блок-фари.

Міг би приїхати до України: Geely випустить недорогий електрокроссовер для молоді

X Tiger розділить платформу з крос-хетчбеком Geometry EX3 і матиме порівнянні габарити: 4006х1765х1550 міліметрів при довжині колісної бази у 2485 мм.

До складу силової установки увійде єдиний електромотор потужністю 82 кінські сили (60 кВт), здатний розігнати 1348-кілограмову машину до максимальної швидкості 121 км/ч. Енергоживлення агрегату забезпечить літій-залізо-фосфатна батарея, місткість якої поки не розсекречена.

Міг би приїхати до України: Geely випустить недорогий електрокроссовер для молоді

Враховуючи компактність розмірів, малопотужний двигун і відносно простий дизайн, можна припустити, що ціна новинки буде істотно нижче, ніж в інших моделей преміального суббренда Geely.

Очікується, що прем'єра електричного кросовера Geometry X Tiger пройде в рамках Пекінського автосалону, який стартує в березні. Враховуючи, що нещодавно компанія Geely повернулася на український ринок, пне виключається поява доступної новинки та в нашій країні.

Міг би приїхати до України: Geely випустить недорогий електрокроссовер для молоді

Нагадаємо, що підписаний компаніями Renault і Geely меморандум про обмін технологіями та ресурсами, знайшов реальні обриси. З 2024 року на підприємстві Renault-Samsung Motors в Пусані почнеться випуск абсолютно нової лінійки автомобілів спільної розробки.

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