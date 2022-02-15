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Мог бы приехать в Украину: Geely выпустит недорогой электрокроссовер для молодежи

Новина українською →
Вторник 15 февраля 2022 09:02
Мог бы приехать в Украину: Geely выпустит недорогой электрокроссовер для молодежи Электрический кроссовер Geometry X Tiger (Фото: autohome.com)
Автор: Александр Мороз

Премиальный суббренд компании Geely готовит к дебюту доступный электрический кроссовер Geometry X Tiger. Новинка ориентирована на молодежную аудиторию.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoHome.

Кроссовер выполнен в необычном для марки Geometry дизайне: цветные декоративные элементы, соединенные светодиодной полосой узкие дневные ходовые огни и яркие рамки вокруг блок-фары.

Мог бы приехать в Украину: Geely выпустит недорогой электрокроссовер для молодежи

X Tiger разделит платформу с кросс-хэтчбеком Geometry EX3 и будет иметь сопоставимые габариты: 4006х1765х1550 миллиметров при длине колесной базы в 2485 мм.

В состав силовой установки войдет единственный электромотор мощностью 82 лошадиные силы (60 кВт), способный разогнать 1348-килограммовую машину до максимальной скорости 121 км/ч. Энергопитание агрегата обеспечит литий-железо-фосфатная батарея, емкость которой пока не рассекречена.

Мог бы приехать в Украину: Geely выпустит недорогой электрокроссовер для молодежи

Учитывая компактность размеров, маломощный двигатель и относительно простой дизайн, можно предположить, что цена новинки будет существенно ниже, чем у других моделей премиального суббренда Geely.

Ожидается, что премьера электрического кроссовера Geometry X Tiger пройдет в рамках Пекинского автосалона, который стартует в марте. Учитывая, что недавно компания Geely вернулась на украинский рынок, не исключается появление доступной новинки и в нашей стране.

Мог бы приехать в Украину: Geely выпустит недорогой электрокроссовер для молодежи

Напомним, что подписанный компаниями Renault и Geely меморандум об обмене технологиями и ресурсами, обрел реальные очертания. С 2024 года на предприятии Renault-Samsung Motors в Пусане начнется выпуск совершенно новой линейки автомобилей совместной разработки.

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