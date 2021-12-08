Візьме кредит на 100 млн: Лукашенко пересяде з німецького Майбаха на російський Аурус

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко має намір купити лімузит Aurus для службового користування. Гроші на придбання виділить російський банк.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на з посиланням на Telegram-канал головного редактора радіо "Ехо Москви" Олексія Венедиктова

Олександр Лукашенко хоче змінити службовий Mercedes на лімузит Aurus Senat виробництва Росії. Та ще й купити його в кредит, взявши позику у російському банку.

"Олександр Лукашенко дав доручення замінити свій президентський автопарк, відмовитися від німецького Maybach і закупити Aurus. В кредит. Кредит надасть російський банк", - написав у своєму Telegram-каналі головний редактор радіостанції "Ехо Москви".

Нагадаємо, що досі Лукашенко їздив на лімузині Mercedes-Maybach S 600 Pullman Guard W222, виготовленому за індивідуальним замовленням, що важить через броню 5 тонн.

Правда, Венедиктов не уточнив ні назви банку, ні версії автомобіля. Зараз марка Aurus випускає броньований лімузин Senat L700, на якому їздить Володимир Путін, і седан простіше - Senat S600. Обидва автомобілі виробляються на заводі в Єлабузі, Татарстан.

Лімузин Aurus Senat L700 на Женевському автосалоні

Зрозуміло, що за своїм статусом глави держави Лукашенко вибере L700. Ось тільки коштує він від 107 млн рублів або півтора мільйона доларів в перерахунку.

Автомобіль оснащений бензиновим V8 з подвійним турбонаддувом потужністю в 600 кінських сил. Що ж тепер буде з оголошеною програмою електрифікації транспорту, згідно з якою Білорусь відмовиться від машин з ДВС раніше Європи і замінить їх електромобілями? "Я розраховую на китайців, що вони на Geely паралельно разом з нами зможуть створити електромобіль", — заявив не так давно Лукашенко.

Крім того, він говорив про те, що їздить на Tesla, нібито подарованої йому Ілоном Маском.

Нагадаємо, що російські автомобілі Aurus, на яких їздить президент Росії Володимир Путін, не зможуть продаватися в Європі. Як пишуть росЗМІ, причина досить банальна: розробники Aurus просто-напросто сплагіатілі назву автомобіля.