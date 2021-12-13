Нікому не сховатися: Volvo запускає незвичайну систему пошуку викрадених автомобілів

Volvo у співпраці з Vodafone Automotive надає своїм британським клієнтам можливість встановити новий пристрій стеження. Воно дозволить визначити місцезнаходження автомобіля з точністю до 10 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Більшість викрадень автомобілів в Європі відбувається за допомогою перехоплення сигналу систем безключового доступу. Новий пристрій від Volvo досить простий: система розпізнає невелику картку, яку несе водій. Якщо цієї карти у водія немає, але автомобіль відкритий і заведений, то система негайно повідомляє стільникового оператора про несанкціоноване відмиканя авто.

Після цього оператор в лічені хвилини зв'язується з місцевими поліцейськими службами і щохвилини повідомляє місцезнаходження автомобіля. Системі також під силу визначити місцезнаходження автомобіля з точністю до 10 метрів. Новий сервіс працює у Великобританії та більшій частині Європи. Його також можна примусово відключити, якщо автомобіль знаходиться далеко від власника.

Пристрій стеження шведський автовиробник оцінив в 780 доларів. У цю суму також входить вартість установки, оплата мобільного зв'язку вбудованої SIM-карти і трирічна підписка на послугу.

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