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Нікому не сховатися: Volvo запускає незвичайну систему пошуку викрадених автомобілів

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Понеділок 13 грудня 2021 10:50
Нікому не сховатися: Volvo запускає незвичайну систему пошуку викрадених автомобілів Фото: Volvo C40 (media.volvocars.com)
Автор: Константин Широкун

Volvo у співпраці з Vodafone Automotive надає своїм британським клієнтам можливість встановити новий пристрій стеження. Воно дозволить визначити місцезнаходження автомобіля з точністю до 10 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Більшість викрадень автомобілів в Європі відбувається за допомогою перехоплення сигналу систем безключового доступу. Новий пристрій від Volvo досить простий: система розпізнає невелику картку, яку несе водій. Якщо цієї карти у водія немає, але автомобіль відкритий і заведений, то система негайно повідомляє стільникового оператора про несанкціоноване відмиканя авто.

Нікому не сховатися: Volvo запускає незвичайну систему пошуку викрадених автомобілів

Після цього оператор в лічені хвилини зв'язується з місцевими поліцейськими службами і щохвилини повідомляє місцезнаходження автомобіля. Системі також під силу визначити місцезнаходження автомобіля з точністю до 10 метрів. Новий сервіс працює у Великобританії та більшій частині Європи. Його також можна примусово відключити, якщо автомобіль знаходиться далеко від власника.

Пристрій стеження шведський автовиробник оцінив в 780 доларів. У цю суму також входить вартість установки, оплата мобільного зв'язку вбудованої SIM-карти і трирічна підписка на послугу.

Раніше ми повідомляли, чому засновник Apple Стів Джобс їздив на автомобілях без номерів. Його найулюбленіші машини в останні роки життя-сріблясті родстери Mеrcеdеs-Bеnz SL 55 AMG.

Нагадаємо, що Tesla зупинила продажі Model S і Model X за межами США і Канади. Відновлення поставок очікується не раніше другої половини наступного року.

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