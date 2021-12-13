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Никому не спрятаться: Volvo запускает необычную систему поиска угнанных автомобилей

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Понедельник 13 декабря 2021 10:50
Никому не спрятаться: Volvo запускает необычную систему поиска угнанных автомобилей Фото: Volvo C40 (media.volvocars.com)
Автор: Константин Широкун

Volvo в сотрудничестве с Vodafone Automotive предоставляет своим британским клиентам возможность установить новое устройство слежения. Оно позволит определить местонахождение автомобиля с точностью до 10 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Большинство угонов автомобилей в Европе происходит с помощью перехвата сигнала систем бесключевого доступа. Новое устройство от Volvo достаточно простое: система распознает небольшую карточку, которую несет водитель. Если этой карты у водителя нет, но автомобиль открыт и заведен, то система немедленно уведомляет сотового оператора о несанкционированном вскрытии авто.

Никому не спрятаться: Volvo запускает необычную систему поиска угнанных автомобилей

После этого оператор в считанные минуты связывается с местными полицейскими службами и поминутно сообщает местонахождение автомобиля. Системе также под силу определить местонахождение автомобиля с точностью до 10 метров. Новый сервис работает в Великобритании и большей части Европы. Его также можно принудительно отключить, если автомобиль находится вдали от владельца.

Устройство слежения шведский автопроизводитель оценил в 780 долларов. В эту сумму также входит стоимость установки, оплата мобильной связи встроенной SIM-карты и трехлетняя подписка на услугу.

Ранее мы сообщали, почему основатель Apple Стив Джобс ездил на автомобилях без номеров. Его самые любимые машины в последние годы жизни – серебристые родстеры Mеrcеdеs-Bеnz SL 55 AMG.

Напомним, что Tesla остановила продажи Model S и Model X за пределами США и Канады. Возобновление поставок ожидается не ранее второй половины следующего года.

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