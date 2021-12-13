Никому не спрятаться: Volvo запускает необычную систему поиска угнанных автомобилей

Volvo в сотрудничестве с Vodafone Automotive предоставляет своим британским клиентам возможность установить новое устройство слежения. Оно позволит определить местонахождение автомобиля с точностью до 10 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Большинство угонов автомобилей в Европе происходит с помощью перехвата сигнала систем бесключевого доступа. Новое устройство от Volvo достаточно простое: система распознает небольшую карточку, которую несет водитель. Если этой карты у водителя нет, но автомобиль открыт и заведен, то система немедленно уведомляет сотового оператора о несанкционированном вскрытии авто.

После этого оператор в считанные минуты связывается с местными полицейскими службами и поминутно сообщает местонахождение автомобиля. Системе также под силу определить местонахождение автомобиля с точностью до 10 метров. Новый сервис работает в Великобритании и большей части Европы. Его также можно принудительно отключить, если автомобиль находится вдали от владельца.

Устройство слежения шведский автопроизводитель оценил в 780 долларов. В эту сумму также входит стоимость установки, оплата мобильной связи встроенной SIM-карты и трехлетняя подписка на услугу.

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