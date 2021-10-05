Volkswagen вчить економити: нову Skoda Superb уніфікують з Passat
Skoda Superb четвертого покоління відсвяткує світову прем'єру в 2023 році. Новинка розділить платформу і мотори з новим Volkswagen Passat.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Motor1.
Виробництво нових поколінь Skoda Superb і Volkswagen Passat буде здійснюватися на заводі Skoda в Братиславі, Словаччина. Як і раніше, новий Superb буде доступний у двох варіантах кузова - ліфтбек і універсал.
Нещодавно фотографам-шпигунам вдалося сфотографувати на дорогах прототип нового Superb, який з метою маскування тестується в кузові універсалу поточного покоління Superb. Великі відкриті елементи в зоні переднього бампера і решітки радіатора натякають на випробування систем активної безпеки - адаптивного круїз-контролю, систем контролю за дистанцією та інших систем.
Серйозної революції в списку силових установок новинки чекати не варто. Машина отримає дизельні та бензинові мотори з різним рівнем гібридизації. У майбутньому також варто очікувати електричну версію Superb. Але відмовлятися від ДВС чехи на своїх машинах поки не поспішають.
Раніше повідомлялося, що Tesla встановила новий рекорд продажів. Компанія випустила і реалізувала 237,8 і 241,3 тисячі електромобілів відповідно.
Також ми писали, що в Україні почався дефіцит нових автомобілів. Глобальний дефіцит напівпровідників призвів до зниження випуску машин і затримок поставок в автосалони.