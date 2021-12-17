Чудова четвірка: автомобілі з фільмiв "Трансформери" продають за 2 млн доларів

Чотири автомобілі, що знялися в "Трансформерах" (Фото: carscoops.com )

Дилерський центр екзотичних автомобілів Curated з Майамі виставив на продаж чотири знакових машини, що знімалися в знаменитій франшизі"Трансформери". Всi - з особистої колекції не менш знаменитого режисера Майкла Бея.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Curated.

Всього за 2 мільйони доларів ви отримаєте Camaro, Aventador, SLS AMG і Mustang – героїв культової епопеї "Трансформери". Літак в пакет не входить.

Наприклад, Chevrolet Camaro 2010 року, який зіграв головну роль в серії Transformers: Dark of the Moon, був побудований концерном General Motors спеціально для цього фільму - з унікальними дзеркалами заднього виду, модифікованим передком, збільшеним сплітером, а також зробленими на замовлення капотом і заднім крилом. Він також був продемонстрований публіці на Нью-Йоркському міжнародному автосалоні 2010 року.

Далі йде Mercedes-Benz SLS AMG, який знявся в тій же картині. Спочатку він був наданий у тимчасове користування американською прес-службою Mercedes-Benz. Автомобіль отримав особливий інтер'єр, в на зйомках фільму ним керувала актриса Розі Хантінгтон.

Третій автомобіль в колекції - серйозно модифікований поліцейський перехоплювач Ford Mustang "Barricade", який зіграв роль у фільмі Transformers: The Last Knight. Він пофарбований в синій Колір Deep Impact Blue з особливою поліцейською лівреєю і відрізняється унікальними аеродинамічними елементами.

І, нарешті, Lamborghini Aventador 2014 року випуску, що став героєм серії Transformers: Age of Extinction. Автомобіль був побудований спеціально для режисера франшизи Майкла Бея і пофарбований в ексклюзивний колір Grigio Titans. Він проїхав менше 2 000 миль (3 200 км), а останні 4 цифри його VIN-коду читаються як "1963" - рік заснування Lamborghini.

Всі чотири автомобілі - з особистої колекції режисера Майкла Бея і продаються пакетом за 2 мільйони доларів. Торг не доречний!

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