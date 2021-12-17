Великолепная четверка: автомобили из фильмов "Трансформеры" продают за 2 млн долларов

Дилерский центр экзотических автомобилей Curated из Майами выставил на продажу четыре знаковых машины, снимавшихся в знаменитой франшизе "Трансформеры". Все - из личной коллекции не менее знаменитого режиссера Майкла Бэя.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Curated.

Всего за 2 миллиона долларов вы получите Camaro, Aventador, SLS AMG и Mustang – героев культовой эпопеи "Трансформеры". Самолет в пакет не входит.

Например, Chevrolet Camaro 2010 года, сыгравший главную роль в серии Transformers: Dark of the Moon, был построен концерном General Motors специально для этого фильма - с уникальными зеркалами заднего вида, модифицированным передком, увеличенным сплиттером, а также сделанными на заказ капотом и задним крылом. Он также был продемонстрирован публике на Нью-Йоркском международном автосалоне 2010 года.

Далее идет Mercedes-Benz SLS AMG, который снялся в той же картине. Первоначально он был предоставлен во временное пользование американской пресс-службой Mercedes-Benz. Автомобиль получил особый интерьер, на съемках фильма им управляла актриса Рози Хантингтон.

Третий автомобиль в коллекции – серьезно модифицированный полицейский перехватчик Ford Mustang "Barricade", сыгравший роль в фильме Transformers: The Last Knight. Он окрашен в синий цвет Deep Impact Blue с особой полицейской ливреей и отличается уникальными аэродинамическими элементами.

И, наконец, Lamborghini Aventador 2014 года выпуска, ставший героем серии Transformers: Age of Extinction. Автомобиль был построен специально для режиссера франшизы Майкла Бэя и окрашен в эксклюзивный цвет Grigio Titans. Он проехал менее 2 000 миль (3 200 км), а последние 4 цифры его VIN-кода читаются как "1963" - год основания Lamborghini.

Все четыре автомобиля - из личной коллекции режиссера Майкла Бэя и продаются пакетом за 2 миллиона долларов. Торг не уместен!

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