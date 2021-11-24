Натхненний акулами і літаками: Volvo анонсувала швидкий електромобіль для конкуренції з Tesla

Компанія Volvo показала процес проектування нового електромобіля преміального суббренду Polestar

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Повідомляється, що п'ятидверний електромобіль класу GT з'явиться через пару років. Дата виходу запланована на 2024 рік. Наум Ескобедо, менеджер з дизайну екстер'єру Polestar, каже, що команда дизайнерів при створенні місткого електромобіля надихалася зовнішністю акул і класичних поршневих літаків. Згідно з офіційними зображеннями, Polestar 5 буде дуже схожий на концепт-кар Precept.

Серійна машина отримає збільшені світлодіодні фари, перероблений бампер, традиційно відкриваються двері, більш високу лінію даху і звичайне Заднє лобове скло. У Polestar описують свою нову модель як "місткий електромобіль класу Grand Touring". Очікується, що новинка складе конкуренцію Tesla Model S, Audi e-tron GT і Porsche Taycan.

Нагадаємо, що Mercedes-Benz запатентував незвичайну технологію гальмування. При екстреному гальмуванні колеса машини будуть моментально спущені електронікою.

Раніше стало відомо, що з'явилися перші зображення народного турецького кросовера. Автомобіль буде випускатися під маркою TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu).