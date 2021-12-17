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Не встигають збирати: попит на новий Mitsubishi Outlander у 7 разів вище за план

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П'ятниця 17 грудня 2021 14:28
Не встигають збирати: попит на новий Mitsubishi Outlander у 7 разів вище за план Mitsubishi Outlander PHEV нового покоління (Фото: Mitsubishi)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Mitsubishi оголосила про старт продажів Mitsubishi Outlander PHEV третього покоління в Японії. При цьому попит на новинку б'є всі рекорди.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням прес-службу Mitsubishi.

Не встигають збирати: попит на новий Mitsubishi Outlander у 7 разів вище за план

На батьківщині кросовер пропонується з безальтернативною гібридною силовою установкою на базі 2,4-літрового бензинового "атмосферника" і двох електромоторів.

У порівнянні з попередником сумарна віддача гібрида зросла на 40 відсотків. Так, тепер передній електромотор видає 116 кінських сил, задній – 136 к.с., а ДВС – 133 сили. Ємність тягової батареї також зросла з 13,8 до 20 кВт*ч, що дозволило збільшити запас ходу на електротязі до 87 кілометрів. За даними Mitsubishi, зарядженої на 100% батареї та повного бака бензину повинно вистачити в середньому на 12 днів.

Не встигають збирати: попит на новий Mitsubishi Outlander у 7 разів вище за план

Тепер же, коли стартували продажі "живих" автомобілів, виявилося, що число попередніх замовлень на кросовер в сім разів перевищує місячний план в тисячу машин – з кінця жовтня, коли була представлена модель, заявки на покупку залишили 6915 чоловік.

Не встигають збирати: попит на новий Mitsubishi Outlander у 7 разів вище за план

Розповіли в Mitsubishi і про вподобання японських клієнтів. Так, 83% покупців зупинили вибір на семимісцевій версії Outlander, а 76% замовили максимальну комплектацію. Найбільш популярним кольором кузова виявився білий (вибір 44% клієнтів). Двоколірному кузову віддали перевагу 17% покупців, а чорному – 12%.

В Японії, ціни на новий Mitsubishi Outlander PHEV починаються з 4 621 100 ієн ($40,7 тисяч).

Нагадаємо, що перший електричний кросовер Mitsubishi Airtrek був представлений на автосалоні в Гуанчжоу. При цьому новинка виявилася клоном моделі китайського бренду Aion.

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