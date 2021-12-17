Не успевают собирать: спрос на новый Mitsubishi Outlander в 7 раз выше плана

Компания Mitsubishi объявила о старте продаж Mitsubishi Outlander PHEV третьего поколения в Японии. При этом спрос на новинку бьет все рекорды.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Mitsubishi.

На родине кроссовер предлагается с безальтернативной подзаряжаемой силовой установкой на базе 2,4-литрового бензинового "атмосферника" и двух электромоторов.

В сравнении с предшественником суммарная отдача гибрида выросла на 40 процентов. Так, теперь передний электромотор выдает 116 лошадиных сил, задний – 136 л.с., а ДВС – 133 силы. Емкость тяговой батареи также выросла с 13,8 до 20 кВт*ч, что позволило увеличить запас хода на электротяге до 87 километров. По данным Mitsubishi, заряженной на 100% батареи и полного бака бензина должно хватить в среднем на 12 дней.

Теперь же, когда стартовали продажи "живых" автомобилей, оказалось, что число предварительных заказов на кроссовер в семь раз превышает месячный план в тысячу машин – с конца октября, когда была представлена модель, заявки на покупку оставили 6915 человек.

Рассказали в Mitsubishi и о предпочтениях японских клиентов. Так, 83% покупателей остановили выбор на семиместной версии Outlander, а 76% заказали максимальную комплектацию. Наиболее популярным цветом кузова ожидаемо оказался белый (выбор 44% клиентов). Двухцветный кузов предпочли 17% покупателей, а черный – 12%.

В Японии, цены на новый Mitsubishi Outlander PHEV начинаются с 4 621 100 иен ($40,7 тысяч).

Напомним, что первый электрический кроссовер Mitsubishi Airtrek был представлен на автосалоне в Гуанчжоу. При этом новинка оказалась клоном модели китайского бренда Aion.