Нові дорожні знаки і розмітка: Кабмін серйозно змінив Правила дорожнього руху

У серед, 29 вересня, уряд України схвалив проект змін до Правил дорожнього руху. Документ підготувало Мінінфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Telegram депутата Верховної Ради О. Гончаренка

Частина нововведень пов'язана з велосипедистами: дається нове визначення велосипедної доріжки, вперше вводяться поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду (місце перетину перехрестя доріг). Крім того, детально регламентується, як повинні переміщатися велосипедисти, вказані їх права та обов'язки.

Крім того, з'являться нові дорожні знаки: житлової зони, пішохідної доріжки, початку населеного пункту і його закінчення, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборони руху транспортних засобів і т. д.

Які нові знаки з'являться в Правилах дорожнього руху

1.41 "Ділянка концентрації дорожньо-транспортних пригод"

3.44 і 3.45 "Рух зазначених транспортних засобів заборонено"

4.15 "Кінець доріжки для велосипедистів"

4.18 "Суміжні пішохідна і велосипедна доріжки"

4.21 "Рух із застосуванням ланцюгів проти ковзання"

4.22 "Кінець ділянки руху із застосуванням ланцюгів проти ковзання"

4.23 "Дорога для суміщеного руху автомобілів і велосипедів"

4.24 "Кінець дороги для суміщеного руху автомобілів і велосипедів"

Вводиться і нова розмітка для позначення "лежачого поліцейського", виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки. До існуючої вертикальної розмітки додається нова – жовто-червона.

За посиланням доступний повний текст пояснювальної записки проекту постанови Кабміну "Про внесення змін до Правил дорожнього руху".

Зміни до Правил дорожнього руху набувають чинності з моменту офіційної публікації постанови Кабміну, крім тих випадків, коли інші терміни вказані в самому документі.

Раніше повідомлялося, що в областях України запрацювали ще 20 камер автофіксації порушень ПДР. Опубліковано список доріг.