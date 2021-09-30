Нові дорожні знаки і розмітка: Кабмін серйозно змінив Правила дорожнього руху
У серед, 29 вересня, уряд України схвалив проект змін до Правил дорожнього руху. Документ підготувало Мінінфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Telegram депутата Верховної Ради О. Гончаренка
Частина нововведень пов'язана з велосипедистами: дається нове визначення велосипедної доріжки, вперше вводяться поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду (місце перетину перехрестя доріг). Крім того, детально регламентується, як повинні переміщатися велосипедисти, вказані їх права та обов'язки.
Крім того, з'являться нові дорожні знаки: житлової зони, пішохідної доріжки, початку населеного пункту і його закінчення, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборони руху транспортних засобів і т. д.
Які нові знаки з'являться в Правилах дорожнього руху
- 1.41 "Ділянка концентрації дорожньо-транспортних пригод"
- 3.44 і 3.45 "Рух зазначених транспортних засобів заборонено"
- 4.15 "Кінець доріжки для велосипедистів"
- 4.18 "Суміжні пішохідна і велосипедна доріжки"
- 4.21 "Рух із застосуванням ланцюгів проти ковзання"
- 4.22 "Кінець ділянки руху із застосуванням ланцюгів проти ковзання"
- 4.23 "Дорога для суміщеного руху автомобілів і велосипедів"
- 4.24 "Кінець дороги для суміщеного руху автомобілів і велосипедів"
Вводиться і нова розмітка для позначення "лежачого поліцейського", виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки. До існуючої вертикальної розмітки додається нова – жовто-червона.
За посиланням доступний повний текст пояснювальної записки проекту постанови Кабміну "Про внесення змін до Правил дорожнього руху".
Зміни до Правил дорожнього руху набувають чинності з моменту офіційної публікації постанови Кабміну, крім тих випадків, коли інші терміни вказані в самому документі.
Раніше повідомлялося, що в областях України запрацювали ще 20 камер автофіксації порушень ПДР. Опубліковано список доріг.