В Україні запропонували позбавляти прав водіїв за перевищення швидкості в населених пунктах

За порушення швидкісного режиму в населених пунктах водіїв пропонують позбавляти "прав". З такою пропозицією виступили парламентарі й вже зареєстрували відповідний законопроєкт.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт Верховної ради.
Автором ініціативи став парламентарій Федір Веніславський від Партії "Слуга народу". Сам законопроєкт № 6214 під назвою "Проєкт Закону Про внесення змін до статті 122 Кодексу України Про адміністративні правопорушення (про посилення відповідальності за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів у населених пунктах)" зареєстрований 22 жовтня 2021 року.
Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкт, пропонується ввести нові жорсткі санкції щодо водіїв, які перевищили швидкість при русі в межах населених пунктів.
Нагадаємо, що в населених пунктах діє обмеження 50 км/год (крім окремих ділянок з лімітом 80 км/год, виділених відповідним дорожнім знаком). Покарання за перевищення швидкості має дві градації - на 20 або 50 км/год, і діє поза незалежності від того, де зафіксовано порушення – в населеному пункті або поза ним.
Зараз при перевищенні дозволеної швидкості на 20 км/год штраф становить 340 гривень, а на 50 км/год – 1700 грн.
Нагадавши