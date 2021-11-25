За ціною двох айфонів: на маркетплейсі Alibaba продають дешеві електричні пікапи

На популярному торговому інтернет-майданчику Alibaba пропонують субкомпактні електропікапи Bobo, які за ціною порівняні з вартістю двох дорогих смартфонів. Причому, в будь-яких кількостях – при покупці понад 10 машин знижка складе 200 доларів на кожен екземпляр.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Alibaba.

Електромобіль Bodo являє собою двомісний квадроцикл з відкритим кузовом і електричною силовою установкою. Габарити двомісного пікапа складають 2600х1275х1600 міліметрів, простір для корисного вантажу – 900х1250х300 мм, Споряджена маса – близько 670 кілограмів.

Оснащений Bodo асинхронним електромоторчиком на 4 кінські сили, що передає тягу на задні колеса і здатним розігнати вантажівку до 55 км/ч. На жаль, офіційна вантажопідйомність не вказана.

Батарея ємністю в 6 кВт*год забезпечує від 90 до 110 кілометрів запасу ходу на одній зарядці, що зовсім немало для такої конструкції. Час зарядки акумуляторів від побутової електромережі становить 6-8 годин.

В інтернет-магазині Alibaba за цей електропікап просять 3 650 доларів США - ціна парочки свіжих IPhone 13 в не самому топовому виконанні. А якщо ви купите відразу 10 машин, то на кожну з них отримаєте знижку в 200 доларів.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про нову стратегію щодо електромобілів. Всі нові будинки у Великобританії обладнають зарядними станціями.