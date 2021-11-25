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По цене двух Айфонов: на маркетплейсе Alibaba продают дешевые электрические пикапы

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Четверг 25 ноября 2021 08:45
По цене двух Айфонов: на маркетплейсе Alibaba продают дешевые электрические пикапы Электрический пикап Bodo (Фото: alibaba.com)
Автор: Александр Мороз

На популярной торговой интернет-площадке Alibaba предлагают субкомпактные электропикапы Bobo по цене, которая сравнима со стоимостью двух дорогих смартфонов. Причем в любых количествах – при покупке более 10 машин скидка составит 200 долларов на каждый экземпляр.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Alibaba.

По цене двух Айфонов: на маркетплейсе Alibaba продают дешевые электрические пикапы

Электромобиль Bodo производства малоизвестной фирмы Shanxi Technology Development представляет собой двухместный квадроцикл с открытым кузовом и электрической силовой установкой. Габариты двухместного пикапа составляют 2600х1275х1600 миллиметров, пространство для полезного груза – 900х1250х300 мм, снаряженная масса – около 670 килограммов.

По цене двух Айфонов: на маркетплейсе Alibaba продают дешевые электрические пикапы

Оснащен Bodo асинхронным электромоторчиком на 4 лошадиные силы, передающим тягу на задние колеса и способным разогнать грузовичок до 55 км/ч. Увы, но официальная грузоподъемность не указана.

По цене двух Айфонов: на маркетплейсе Alibaba продают дешевые электрические пикапы

Батарея емкостью в 6 кВт·ч обеспечивает от 90 до 110 километров запаса хода на одной зарядке, что совсем немало для такой конструкции. Время зарядки аккумуляторов от бытовой электросети составляет 6-8 часов.

По цене двух Айфонов: на маркетплейсе Alibaba продают дешевые электрические пикапы

В интернет-магазине Alibaba за этот электропикап просят 3 650 долларов США - цена парочки свежих IPhone 13 в не самом топовом исполнении. А если вы купите сразу 10 машин, то на каждую из них получите скидку в 200 долларов.

По цене двух Айфонов: на маркетплейсе Alibaba продают дешевые электрические пикапы

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новой стратегии в отношении электромобилей. Все новые дома в Великобритании оборудуют зарядными станциями.

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